Пентагон раскрыл содержимое нового пакета военной помощи Киеву

В новый пакет американской военной помощи Украине будут включены снаряды для ракетных систем залпового огня HIMARS и гаубиц М777 калибра 155 мм, а также танковые мостоукладчики, оборудование для обслуживания и ремонта техники, запчасти. Информацию об этом распространила пресс-служба Пентагона.

Мостоукладчик на базе танка Abrams. Фото © Wikipedia / U.S. Army

"Этот пакет включает в себя дополнительные боеприпасы и вспомогательное оборудование для украинского высокоточного оружия, артиллерии и бронетехники", — сообщает Минобороны США.

Сколько именно боеприпасов и оборудования будет отправлено, в опубликованном документе не уточняется.