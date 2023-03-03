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3 марта, 19:38

Пентагон раскрыл содержимое нового пакета военной помощи Киеву

Пентагон: Новый пакет помощи Киеву включает танковые мостоукладчики и снаряды для HIMARS

В новый пакет американской военной помощи Украине будут включены снаряды для ракетных систем залпового огня HIMARS и гаубиц М777 калибра 155 мм, а также танковые мостоукладчики, оборудование для обслуживания и ремонта техники, запчасти. Информацию об этом распространила пресс-служба Пентагона.

Мостоукладчик на базе танка Abrams. Фото © Wikipedia / U.S. Army

Мостоукладчик на базе танка Abrams. Фото © Wikipedia / U.S. Army

"Этот пакет включает в себя дополнительные боеприпасы и вспомогательное оборудование для украинского высокоточного оружия, артиллерии и бронетехники", — сообщает Минобороны США.

Сколько именно боеприпасов и оборудования будет отправлено, в опубликованном документе не уточняется.

Кандидат в президенты США назвал одно из последствий военной помощи Украине

Кандидат в президенты США назвал одно из последствий военной помощи Украине

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что власти США выделили 33-й по счёту пакет военной помощи Украине, стоимость которого составляет 400 млн долларов.

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Wikipedia / Capt. Angelo Mejia, 5th Mobile Public Affairs Detachment

Анатолий Симоненко
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