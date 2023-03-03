Пентагон раскрыл содержимое нового пакета военной помощи Киеву
Пентагон: Новый пакет помощи Киеву включает танковые мостоукладчики и снаряды для HIMARS
В новый пакет американской военной помощи Украине будут включены снаряды для ракетных систем залпового огня HIMARS и гаубиц М777 калибра 155 мм, а также танковые мостоукладчики, оборудование для обслуживания и ремонта техники, запчасти. Информацию об этом распространила пресс-служба Пентагона.
Мостоукладчик на базе танка Abrams. Фото © Wikipedia / U.S. Army
"Этот пакет включает в себя дополнительные боеприпасы и вспомогательное оборудование для украинского высокоточного оружия, артиллерии и бронетехники", — сообщает Минобороны США.
Сколько именно боеприпасов и оборудования будет отправлено, в опубликованном документе не уточняется.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что власти США выделили 33-й по счёту пакет военной помощи Украине, стоимость которого составляет 400 млн долларов.