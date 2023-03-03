Блинкен объявил о выделении Киеву нового пакета помощи на $400 млн
Американские власти выделили Киеву новый, 33-й по счёту, пакет военной помощи на сумму 400 миллионов долларов. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
По его словам, в этот пакет входят, в частности, боеприпасы для РСЗО HIMARS и гаубиц, боекомплекты для БМП Bradley и понтонные переправы. Вместе с тем американский дипломат заявил, что только Россия может сегодня завершить военный конфликт на Украине, но, пока россияне этого не сделают, "мы будем поддерживать Киев, сколько потребуется", чтобы украинцы оказались "в самом прочном положении за столом переговоров".
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что страны Запада причастны к военным преступлениям Киева, поскольку поставляют всё новое тяжёлое вооружение на Украину. По его мнению, подобные действия говорят о курсе, который направлен на намеренное усиление конфликта.
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