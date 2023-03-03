Блинкен объявил о выделении Киеву нового пакета помощи на $400 млн

По его словам, в этот пакет входят, в частности, боеприпасы для РСЗО HIMARS и гаубиц, боекомплекты для БМП Bradley и понтонные переправы. Вместе с тем американский дипломат заявил, что только Россия может сегодня завершить военный конфликт на Украине, но, пока россияне этого не сделают, "мы будем поддерживать Киев, сколько потребуется", чтобы украинцы оказались "в самом прочном положении за столом переговоров".