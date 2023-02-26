Кандидат в президенты США назвал одно из последствий военной помощи Украине

Американский политик Вивек Рамасвами, который заявил о президентских амбициях, высказался против отправки военной помощи Украине. Это, по его мнению, ослабляет Соединённые Штаты.

"Мы думаем, что выглядим сильнее, помогая Украине, но мы становимся слабее против Китая", — написал Рамасвами в "Твиттере".

Он счёл, что поставка военной техники Вашингтонгом Киеву выгодна Китаю. Политик полагает, что отправка оружия Украине снижает потенциал американской помощи Тайваню.

Республиканец Рамасвами — третий политик, объявивший, что хочет баллотироваться на выборах президента США в 2024 году. Первые два — экс-лидер страны Дональд Трамп и бывший постпред США при ООН Никки Хейли.