"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
25 февраля, 21:17

Кандидат в президенты США назвал одно из последствий военной помощи Украине

Кандидат в президенты США Рамасвами выступил против отправки военной помощи Украине

Американский политик Вивек Рамасвами, который заявил о президентских амбициях, высказался против отправки военной помощи Украине. Это, по его мнению, ослабляет Соединённые Штаты.

"Мы думаем, что выглядим сильнее, помогая Украине, но мы становимся слабее против Китая", — написал Рамасвами в "Твиттере".

Он счёл, что поставка военной техники Вашингтонгом Киеву выгодна Китаю. Политик полагает, что отправка оружия Украине снижает потенциал американской помощи Тайваню.

Республиканец Рамасвами — третий политик, объявивший, что хочет баллотироваться на выборах президента США в 2024 году. Первые два — экс-лидер страны Дональд Трамп и бывший постпред США при ООН Никки Хейли.

Медведев назвал причину многомиллиардных трат Запада на Украину

Медведев назвал причину многомиллиардных трат Запада на Украину

Ранее член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин опубликовала резолюцию с призывом к главе государства Джо Байдену предоставить всю информацию о том, какая военная помощь была оказана Украине.

Обложка ©

Flickr / USArmy

Арина Родионова
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров