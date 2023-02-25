Медведев назвал причину многомиллиардных трат Запада на Украину

Запад хочет одолеть Россию чужими руками, поэтому даёт Киеву миллиарды долларов, а на страдающих от конфликта украинцев и европейцев ему "плевать с высокой колокольни". Такое заявление сделал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев

"Но цель — одолеть Россию чужими руками — видимо, оправдывает для коллективного Запада любые расходы. А на рядовых украинских (как, впрочем, и европейских) граждан, более других страдающих от этого конфликта, ему плевать с высокой колокольни", — написал Медведев в статье в журнале "Национальная оборона".

По его словам, Киеву "с барских плеч" предоставили столько боевой техники, что некоторые европейские министры обороны теперь жалуются на опустевшие склады, да и "американские военные тоже не в восторге" от такой помощи украинцам. Зампред Совбеза, ссылаясь на данные аналитиков центра CSIS, отметил, что количество отправленных комплексов Javelin ещё в августе 2022 года превысило семилетний объём их производства в США. Между тем, как указал Медведев, общий объём американской военной помощи Украине скоро достигнет порядка 50 миллиардов долларов. Большая часть поставок, по его словам, пришлась на период СВО, но интенсивная отправка техники и оружия началась ещё в августе 2021 года, резюмировал политик.