На Россию бесполезно давить, поскольку это самодостаточная страна, у которой нет "шефов". Об этом написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в публикации для журнала "Национальная оборона".

"У нас никаких "шефов" нет. Россия самодостаточна. Мы защищаем Родину и соотечественников. Давить на нас бессмысленно, приказывать и запугивать — бесполезно", — указал он.

По словам Медведева, Россия свободна в действиях, осознаёт цели и собственную ответственность. РФ в силах постоять за себя без чьих-то "подачек и указов".