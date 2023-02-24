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Опубликовано 24 февраля 2023, 08:30

Медведев заявил о неизбежности победы России в конфликте на Украине

Медведев заявил, что Россия защитит свои территории и уничтожит неонацизм в ходе СВО

Участники спецоперации на Украине уже год восстанавливают порядок, мир и справедливость, защищая людей и уничтожая корни неонацизма. Победа России будет достигнута, уверен заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Всем нам хочется, чтобы это было как можно скорее. И этот день настанет. Мы вернём наши территории и надёжно защитим наших людей, исстрадавшихся за годы геноцида и обстрелов", — написал он в телеграм-канале.

По словам Медведева, после победы России предстоят переговоры, но не с формальными руководителями Украины, а с их западными спонсорами. Он считает, что главная цель Запада — максимально ослабить и "обескровить" Россию, поэтому там не заинтересованы прекращать конфликт.

Медведев поздравил россиян с 23 Февраля
Медведев поздравил россиян с 23 Февраля

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва готова защищаться любыми средствами, включая ядерное оружие, если США хотят поражения России.

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ТАСС / Екатерина Штукина / POOL

Илья Суриков
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