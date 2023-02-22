Медведев: Россия готова защищаться любым оружием, включая ядерное
Мир находится на пороге глобального конфликта, если США хочет поражения России. В этом случае Москва будет защищаться любыми средствами, включая ядерное оружие. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Всем разумным силам очевидно, что если США хотят поражения России, то мы стоим на пороге мирового конфликта. Если США хотят поражения России, то мы вправе защищаться любым оружием, включая ядерное", — написал он в своём телеграм-канале.
Ранее Лайф писал, что президент России Владимир Путин поручил Минобороны и "Росатому" быть готовыми к ядерным испытаниям. В ходе Послания Федеральному собранию глава государства отметил, что Вашингтон занимается разработкой новых типов данного оружия, поэтому России необходимо быть готовой.
ТАСС / Штукина Екатерина