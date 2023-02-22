Медведев: Россия готова защищаться любым оружием, включая ядерное

Мир находится на пороге глобального конфликта, если США хочет поражения России. В этом случае Москва будет защищаться любыми средствами, включая ядерное оружие. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Всем разумным силам очевидно, что если США хотят поражения России, то мы стоим на пороге мирового конфликта. Если США хотят поражения России, то мы вправе защищаться любым оружием, включая ядерное", — написал он в своём телеграм-канале.