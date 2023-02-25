Медведев рассказал, как РФ изучает трофейную западную технику

Россия внимательнейшим образом изучает западные образцы военной техники, которые были добыты в качестве трофеев во время СВО. Об этом в статье для журнала "Национальная оборона" написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Мы не просто расширяем производство, но и внедряем новейшие технологии, совершенствуем их в буквальном смысле "на марше". Неплохо, кстати, изучили и вражеское вооружение, которое взяли в виде трофеев и разобрали по винтику в наших военных конструкторских бюро. Извлекли для себя много полезного — опыт противника обратили себе на пользу", — отметил он.

Зампред Совбеза также добавил, что оборонным комплексом в России занимаются настоящие профессионалы своего дела, которые круглые сутки трудятся на благо Родины. Профессионально действуют и члены ремонтных бригад, работающих прямо на поле боя.