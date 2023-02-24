После победного для России завершения СВО начнутся тяжёлые переговоры, которые приведут к достижению "какого-то соглашения" без фундаментальных договорённостей. Так считает заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Дальше будут переговоры, которые, я уверен, станут тяжёлыми и нервными. Прежде всего потому, что формальные участники переговоров со стороны нашего противника — одни, а фактические руководители — совсем другие", — отметил он в публикации в телеграм-канале.

Политик считает, что главные враги России не заинтересованы в прекращении конфликта на Украине, потому что хотят максимально ослабить РФ. Однако Медведев предположил, что рано или поздно они захотят завершить происходящее в Незалежной и тогда возникнет некое соглашение без договорённостей о реальных границах или о новом Хельсинкском акте, обеспечивающем безопасность в Европе.

Медведев указал, что России также важно уничтожить на Украине неонацизм и отодвинуть угрозу как можно дальше от своих рубежей, вплоть до границы с Польшей. Заместитель председателя Совбеза отметил, что неонацистов необходимо отстранить от власти в Киеве, поскольку в будущем они могут спровоцировать новый мировой конфликт.

"Отодвинуть границы угроз нашей стране как можно дальше, даже если это будут границы Польши. Уничтожить неонацизм дотла. Чтобы не тратить потом время на отлов остатков бандеровских банд по малороссийским лесам. Чтобы мир обрёл долгожданное спокойствие", — отметил политик.