МО РФ: Поставки Киеву снарядов с ураном особо циничны перед годовщиной бомбардировок Югославии

В Минобороны РФ назвали циничными заявления Великобритании о поставках Киеву снарядов с обеднённым ураном, так как сделаны они были в преддверии годовщины бомбардировок Югославии.

"Особую циничность заявлению заместителя министра обороны Великобритании Аннабель Голди придаёт тот факт, что оно сделано практически накануне очередной годовщины бомбардировок НАТО в Югославии — 24 марта 1999 года, когда началась операция альянса под названием "Ангел милосердия", — сказал во время брифинга начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Он также напомнил, что действующий в то время генсек НАТО Хавьер Солана заявлял о "гуманитарном" характере операции в Югославии.