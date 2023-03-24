МО РФ: Поставки Киеву снарядов с ураном особо циничны перед годовщиной бомбардировок Югославии
В Минобороны РФ назвали циничными заявления Великобритании о поставках Киеву снарядов с обеднённым ураном, так как сделаны они были в преддверии годовщины бомбардировок Югославии.
"Особую циничность заявлению заместителя министра обороны Великобритании Аннабель Голди придаёт тот факт, что оно сделано практически накануне очередной годовщины бомбардировок НАТО в Югославии — 24 марта 1999 года, когда началась операция альянса под названием "Ангел милосердия", — сказал во время брифинга начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Он также напомнил, что действующий в то время генсек НАТО Хавьер Солана заявлял о "гуманитарном" характере операции в Югославии.
Лайф напоминает: военная операция НАТО против Югославии началась в марте 1999 года. Она продолжалась 78 дней. На протяжении этого времени на территорию страны самолётами Североатлантического альянса были сброшены тысячи бомб с обеднённым ураном. Результатом этих действий стало то, что на сегодняшний день Сербия занимает первое место в Европе по числу онкологических заболеваний.
Теперь такие снаряды могут передать Украине, на территории которой Россия проводит специальную военную операцию. Путин предупредил, что Москва будет вынуждена отреагировать на этот шаг должным образом. А Шойгу назвал намерение Британии ещё одной пройденной ступенькой, ведущей к ядерной конфронтации. Американский журнал Military Watch уже сравнил эффект от применения урановых снарядов с последствиями Хиросимы.
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