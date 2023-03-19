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19 марта, 11:04

Вучич: Не верю, что Сербия может вступить в Евросоюз до 2027 года

Сербский лидер Александр Вучич не верит, что страна может вступить в Евросоюз до конца его президентского срока, то есть до 2027 года. Об этом он сообщил в обращении к нации.

"Не верю, что Сербия сможет вступить в Евросоюз до конца моего президентского мандата", — отметил он.

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Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что нормализация отношений Сербии и Косова является условием их приёма в Евросоюз. Об этом он сообщил по итогам переговоров в Охриде.

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ТАСС / ЕРА / ANDREJ CUKIC

Никита Осипов
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