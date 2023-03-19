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19 марта, 01:26

Боррель: Нормализация отношений Сербии и Косова является условием их приёма в ЕС

<p>Альбин Курти (слева), Александр Вучич (справа) и Жозеп Боррель. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/JosepBorrellF/status/1637219517792174080/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Josep Borrell Fontelles</a></p>

Альбин Курти (слева), Александр Вучич (справа) и Жозеп Боррель. Обложка © Twitter / Josep Borrell Fontelles

Условием вступления Сербии и Косова в Евросоюз станет выполнение сторонами обязательств по урегулированию отношений. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель по итогам переговоров, прошедших в северомакедонском Охриде.

"Всё, о чём стороны договорились: соглашение (достигнутое 27 февраля в Брюсселе. — Прим. Лайфа) и каждое действие в рамках порядка его имплементации станут частью их пути в Европейский союз", — сказал Боррель.

Вучич: Сербия и Косово в ходе переговоров договорились по нескольким позициям

Вучич: Сербия и Косово в ходе переговоров договорились по нескольким позициям

А ранее Александр Вучич заявил, что Сербия не станет признавать независимость Косова и не допустит его приёма в ООН. Он указал, что говорил об этом ряду мировых лидеров.

Юлия Коновалова
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