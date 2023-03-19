Боррель: Нормализация отношений Сербии и Косова является условием их приёма в ЕС

Условием вступления Сербии и Косова в Евросоюз станет выполнение сторонами обязательств по урегулированию отношений. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель по итогам переговоров, прошедших в северомакедонском Охриде.

"Всё, о чём стороны договорились: соглашение (достигнутое 27 февраля в Брюсселе. — Прим. Лайфа) и каждое действие в рамках порядка его имплементации станут частью их пути в Европейский союз", — сказал Боррель.