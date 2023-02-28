Вучич: Сербия не пойдёт на признание независимости Косова и не допустит его приёма в ООН

Белград не пойдёт на признание независимости Косова и не может допустить вступления республики в ООН. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

"Я не хочу и не могу говорить о взаимном признании и вступлении Косова в ООН. Для всего остального я открыт в переговорах", — сказал он в эфире национального телевидения РТС.

Вучич указал, что говорил об этом и президенту Франции Эмманюэлю Макрону, и канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, и другим мировым лидерам. Сербский лидер добавил, что он и премьер Косова Альбин Курти не достигли договорённости по "франко-германскому" предложению по урегулированию на переговорах в Брюсселе.

При этом Вучич раскрыл, что текст плана ЕС был предоставлен без возможности переговоров, а в случае отказа произошёл бы немедленный отзыв инвестиций и изоляция страны, о чём Белград был предупреждён.

"Надо было или остаться на переговорах, или выйти и оказаться в экономической пропасти. В понедельник в Брюсселе был разговор, мы не договорились, мы говорили, продолжим переговоры, будет ещё много переговоров, ничего кроме этого", — добавил национальный лидер.