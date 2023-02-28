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28 февраля, 20:53

Вучич: Сербия не пойдёт на признание независимости Косова и не допустит его приёма в ООН

Белград не пойдёт на признание независимости Косова и не может допустить вступления республики в ООН. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

"Я не хочу и не могу говорить о взаимном признании и вступлении Косова в ООН. Для всего остального я открыт в переговорах", — сказал он в эфире национального телевидения РТС.

Вучич указал, что говорил об этом и президенту Франции Эмманюэлю Макрону, и канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, и другим мировым лидерам. Сербский лидер добавил, что он и премьер Косова Альбин Курти не достигли договорённости по "франко-германскому" предложению по урегулированию на переговорах в Брюсселе.

Подготовленное ЕС соглашение требует от Сербии фактического признания Косова

Подготовленное ЕС соглашение требует от Сербии фактического признания Косова

При этом Вучич раскрыл, что текст плана ЕС был предоставлен без возможности переговоров, а в случае отказа произошёл бы немедленный отзыв инвестиций и изоляция страны, о чём Белград был предупреждён.

"Надо было или остаться на переговорах, или выйти и оказаться в экономической пропасти. В понедельник в Брюсселе был разговор, мы не договорились, мы говорили, продолжим переговоры, будет ещё много переговоров, ничего кроме этого", — добавил национальный лидер.

Напомним, глава евродипломатии ЕС Жозеп Боррель после встречи с Вучичем и Курти заявил, что Сербия и Косово поддержали соглашение о перемещении граждан с внутренними паспортами. Новая встреча сторон должна состояться в середине марта.

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Сайт президента Сербии

Артур Лапсаков
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