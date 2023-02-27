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27 февраля, 19:59

Боррель: Сербия и Косово поддержали соглашение о перемещении с внутренними паспортами

<p>Встреча Вучича и Курти в Брюсселе при участии Борреля. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/JosepBorrellF/status/1630256695183126529" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Josep Borrell Fontelles</a></p>

Встреча Вучича и Курти в Брюсселе при участии Борреля. Обложка © Twitter / Josep Borrell Fontelles

Белград и Приштина поддержали предложенное Евросоюзом соглашение, позволяющее гражданам свободно перемещаться по территории друг друга с внутренними паспортами. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель по итогам встречи в Брюсселе с президентом Сербии Александром Вучичем и премьером Косова Альбином Курти.

"Лидеры Сербии и Косова согласились, что никакие более переговоры по соглашению, предложенному ЕС, не требуются. Поэтому вскоре внешнеполитическая служба ЕС опубликует текст соглашения", — сказал Боррель.

Вучич: Сербия не может идти вперёд без Евросоюза

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При этом он отметил о необходимости дополнительных переговоров для определения конкретных деталей этого процесса. Новая встреча должна состояться в середине марта. Однако Боррель не ответил, подписали ли стороны документ.

В свою очередь Вучич после встречи написал в соцсетях: "Тяжёлая встреча. Ожидаемо. Не сдадимся".

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Сербию встать на сторону Украины и признать Косово. При этом он пообещал Белграду, что "трудные компромиссы" окупятся.

Артур Лапсаков
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