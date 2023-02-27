Боррель: Сербия и Косово поддержали соглашение о перемещении с внутренними паспортами

Белград и Приштина поддержали предложенное Евросоюзом соглашение, позволяющее гражданам свободно перемещаться по территории друг друга с внутренними паспортами. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель по итогам встречи в Брюсселе с президентом Сербии Александром Вучичем и премьером Косова Альбином Курти.

"Лидеры Сербии и Косова согласились, что никакие более переговоры по соглашению, предложенному ЕС, не требуются. Поэтому вскоре внешнеполитическая служба ЕС опубликует текст соглашения", — сказал Боррель.

При этом он отметил о необходимости дополнительных переговоров для определения конкретных деталей этого процесса. Новая встреча должна состояться в середине марта. Однако Боррель не ответил, подписали ли стороны документ.

В свою очередь Вучич после встречи написал в соцсетях: "Тяжёлая встреча. Ожидаемо. Не сдадимся".