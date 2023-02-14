Вучич: Сербия не может идти вперёд без Евросоюза
Вучич заявил, что Сербия не может развиваться без Евросоюза
Сербия зависит от Евросоюза и не может самостоятельно двигаться вперёд, поэтому вряд ли есть альтернативные пути развития страны вне ЕС. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич на подписании соглашения о помощи от Брюсселя в сфере энергетики в размере 165 миллионов евро.
"Хочу, чтобы люди знали, что Сербия во многом зависит от ЕС, Сербии без ЕС тяжело или вовсе не может идти вперёд, и что те, кто предлагает возможности нахождения великих и спасительных альтернативных путей, не говорят правду и нечестны по отношению к своим гражданам", — уточнил глава государства.
Вучич отметил, что иногда даёт жёсткую реакцию на действия ЕС, но это не исключает того, что именно союз "двигает Сербию вперёд и питает, даёт работу молодым и несёт им будущее".
Ранее президент Александр Вучич заявил, что Сербия постарается как можно дольше не вводить санкции против России, однако не знает, сколько протянет в оппозиции к Брюсселю. Посол РФ в республике Александр Боцан-Харченко отметил, что Белград столкнулся с давлением со стороны ЕС из-за своей позиции, поэтому поведение Сербии можно назвать героическим.
ТАСС / EPA / ANDREJ CUKIC