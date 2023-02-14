Вучич: Сербия не может идти вперёд без Евросоюза

Сербия зависит от Евросоюза и не может самостоятельно двигаться вперёд, поэтому вряд ли есть альтернативные пути развития страны вне ЕС. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич на подписании соглашения о помощи от Брюсселя в сфере энергетики в размере 165 миллионов евро.

"Хочу, чтобы люди знали, что Сербия во многом зависит от ЕС, Сербии без ЕС тяжело или вовсе не может идти вперёд, и что те, кто предлагает возможности нахождения великих и спасительных альтернативных путей, не говорят правду и нечестны по отношению к своим гражданам", — уточнил глава государства.