США призывают сербов перейти на сторону Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Сербию пересмотреть свою позицию в отношении России и присоединиться к Западу в поддержке Украины.

"Я также призываю Сербию поддержать Украину в войне, которую неспровоцированно, неоправданно и жестоко ведёт Россия. США приветствуют сигналы Сербии о поддержке Украины в ООН. Мы должны быть едины в поддержке права украинского народа на выбор собственного будущего", — сказал Блинкен по случаю Дня государственности Сербии.

Он добавил, что Вашингтон "видит амбиции Сербии стать частью ЕС" и Америка готова "работать с ней и европейскими партнёрами США над достижением этой цели". Также Блинкен призвал Сербию признать Косово и пообещал, что "трудные компромиссы" окупятся.