США призывают сербов перейти на сторону Украины
Госсекретарь США Блинкен призвал Сербию встать на сторону Украины и признать Косово
Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Сербию пересмотреть свою позицию в отношении России и присоединиться к Западу в поддержке Украины.
"Я также призываю Сербию поддержать Украину в войне, которую неспровоцированно, неоправданно и жестоко ведёт Россия. США приветствуют сигналы Сербии о поддержке Украины в ООН. Мы должны быть едины в поддержке права украинского народа на выбор собственного будущего", — сказал Блинкен по случаю Дня государственности Сербии.
Он добавил, что Вашингтон "видит амбиции Сербии стать частью ЕС" и Америка готова "работать с ней и европейскими партнёрами США над достижением этой цели". Также Блинкен призвал Сербию признать Косово и пообещал, что "трудные компромиссы" окупятся.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна не может развиваться без Евросоюза. Он отметил, что иногда даёт жёсткую реакцию на действия ЕС, но это не исключает того, что именно союз "двигает Сербию вперёд".
ТАСС / EPA / MICHAEL REYNOLDS