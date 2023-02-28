Подготовленное ЕС соглашение требует от Сербии фактического признания Косова

Предложенный ЕС план пути нормализации отношений Косова и Сербии подразумевает для Белграда признание независимости самопровозглашённого края. Об этом сообщается в тексте документа, опубликованного внешнеполитической службой ЕС.

Документ предусматривает взаимное признание паспортов, отказ Сербии от представительства Косова на мировой арене, обмен дипмиссиями, а также юридические обязательства сторон работать над "всеобъемлющей нормализацией отношений".

"Стороны обменяются постоянными миссиями. Стороны будут действовать на основе понимания, что ни одна из них не может представлять другую в международной сфере или действовать от её имени. Сербия не будет возражать против членства Косова в международных организациях", — говорится в тексте документа.

Кроме того, Белград и Приштина должны взаимно признать документы и национальные символы друг друга, в том числе паспорта, дипломы, автомобильные номера и таможенные печати. Также страны должны создать совместный комитет под председательством ЕС, который будет следить за выполнением пунктов соглашения. Оно должно вступить в силу до определения порядка его имплементации.