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28 февраля, 01:18

Подготовленное ЕС соглашение требует от Сербии фактического признания Косова

Сербия по плану ЕС не станет мешать членству Косова в международных организациях

Предложенный ЕС план пути нормализации отношений Косова и Сербии подразумевает для Белграда признание независимости самопровозглашённого края. Об этом сообщается в тексте документа, опубликованного внешнеполитической службой ЕС.

Документ предусматривает взаимное признание паспортов, отказ Сербии от представительства Косова на мировой арене, обмен дипмиссиями, а также юридические обязательства сторон работать над "всеобъемлющей нормализацией отношений".

"Стороны обменяются постоянными миссиями. Стороны будут действовать на основе понимания, что ни одна из них не может представлять другую в международной сфере или действовать от её имени. Сербия не будет возражать против членства Косова в международных организациях", — говорится в тексте документа.

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Кроме того, Белград и Приштина должны взаимно признать документы и национальные символы друг друга, в том числе паспорта, дипломы, автомобильные номера и таможенные печати. Также страны должны создать совместный комитет под председательством ЕС, который будет следить за выполнением пунктов соглашения. Оно должно вступить в силу до определения порядка его имплементации.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Сербию встать на сторону Украины и признать Косово. При этом он пообещал Белграду, что "трудные компромиссы" окупятся.

Обложка ©

ТАСС / АР / Darko Vojinovic

Юлия Коновалова
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