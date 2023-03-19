Вучич: Сербия и Косово в ходе переговоров договорились по нескольким позициям

Длительные переговоры Сербии и Косова, прошедшие в Охриде (Северная Македония), закончились договорённостями сторон по нескольким позициям. Об этом рассказал сербский президент Александр Вучич.

"Те несколько пунктов, о которых мы договорились, станут рамками плана имплементации для обеих сторон — для Белграда и Приштины", — сказал глава государства, отметив, что "сегодня ничего не заканчивается, только начинается".

В частности, отметил он, ЕС будет оценивать, кто и сколько сделал из плана имплементации за время длительного процесса.

Как указал Вучич, после 12-часовых переговоров с премьером самопровозглашённого Косова Альбином Курти при посредничестве ЕС Приштина, в частности, обязалась начать формирование Сообщества сербских муниципалитетов в Косове и Метохии. А вот вопрос членства Косова в международных организациях не обсуждалось, заметил он.

Как уточнил глава евродипломатии Жозеп Боррель, соглашение стороны подписывать не стали, но согласились начать его реализацию. При этом согласован был не изначальный проект, добавил он. Выполнение договорённостей станет условием интеграции Белграда и Приштины в Евросоюз, добавил он. На вопросы журналистов Боррель отвечать отказался.