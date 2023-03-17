Вучич назвал ордер на "арест" Путина шагом к крупнейшему конфликту в истории человечества

Президент Сербии Александар Вучич считает ордер Международного уголовного суда на "арест" российского лидера Владимира Путина шагом к крупнейшему конфликту в истории человечества.

"Когда мне сказали, что МУС выдал ордер на арест Путина, я <…> [решил] подумать, что сказать, а особенно, что нам делать. <…> Единственное, что точно, это эскалация, у которой нет конца. Боюсь, что мы, возможно, идём в направлении самого большого конфликта в истории мира. Я задаюсь вопросом, хватит ли у кого-нибудь ума не доводить это до конца и понимает ли кто-нибудь, к каким последствиям это приведёт", — сказал Вучич журналистам во время поездки по стране.

Он добавил, что хочет обдумать свою речь, прежде чем обратиться к согражданам. Сербский лидер озабочен тем, как стране "сохранить себя и свой мир". По его словам, в республике есть много "безответственных типов, которые не могут дождаться, чтобы кинуть в водоворот" собственную родину. Чуть позже во время выступления перед народом в городе Сремска-Митровица Вучич назвал ордер суда Гааги показателем того, что страны Запада не боятся возможной эскалации конфликта на Украине.