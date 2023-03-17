Захарова назвала ничтожным ордер суда Гааги на "арест" Путина

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что решения Международного уголовного суда (МУС) не имеют никакого значения для России. Так дипломат прокомментировала ордер инстанции на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

"Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несёт. С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные "рецепты" на арест, исходящие из Международного уголовного суда, будут для нас юридически ничтожными", — написала она в телеграм-канале.