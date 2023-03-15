"Иван, сдавайся!": Захарова увидела методы Третьего рейха в обращении британского дипломата к россиянам
Захарова: Обращение британского дипломата на русском языке напомнило о методах пропаганды нацистской Германии
Британский дипломат Фергус Экерсли, заговоривший по-русски на заседании Совбеза ООН, использовал пропагандистский метод, характерный для нацистской Германии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Обращение к населению со стороны нацистов велось именно на языке той страны, которую они оккупировали. На территории Советского Союза это был русский язык или языки республик <...> У нас есть опыт и знание того, как они обычно это делают. Все листовки, которые разбрасывались тогда, в годы Великой Отечественной войны, <...> с какой фразы они начинались? "Русский Иван, сдавайся!", "Русский Иван, Германия думает о тебе...", чего только не было там", — отметила Захарова в эфире радио Sputnik.
Представитель МИД РФ увидела в этом поведении британского дипломата саморазоблачение: несмотря на то, что со Второй мировой прошло много лет, принципы на Западе остались те же самые. Захарова также назвала выступление Фергуса Экерсли "глупой игрой" и предложила ему на русском языке рассказать про санкции и маниакальное желание разорвать энергетические связи РФ и Европы.
Напомним, ранее Россия созвала заседание Совбеза ООН по русофобии. На нём постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о том, что из-за гонений Киева на Украинскую православную церковь в Незалежной может вспыхнуть серьёзное противостояние, грозящее кровопролитием. В ходе этого заседания политкоординатор постпредства Великобритании Фергус Экерсли и начал говорить по-русски. Он заверил, что Лондон якобы не поддерживает русофобию и желает РФ только процветания.
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