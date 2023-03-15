"Иван, сдавайся!": Захарова увидела методы Третьего рейха в обращении британского дипломата к россиянам

"Обращение к населению со стороны нацистов велось именно на языке той страны, которую они оккупировали. На территории Советского Союза это был русский язык или языки республик <...> У нас есть опыт и знание того, как они обычно это делают. Все листовки, которые разбрасывались тогда, в годы Великой Отечественной войны, <...> с какой фразы они начинались? "Русский Иван, сдавайся!", "Русский Иван, Германия думает о тебе...", чего только не было там", — отметила Захарова в эфире радио Sputnik.