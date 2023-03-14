Небензя: План Киева отобрать у УПЦ Киево-Печерскую лавру грозит братоубийственной войной

На Украине может вспыхнуть серьёзное противостояние, грозящее кровопролитием, из-за желания киевского режима отобрать у канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Киево-Печерскую лавру. Так считает постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Об этом он заявил на созванном по инициативе РФ заседании Совета Безопасности по теме русофобии в Незалежной. По его словам, со священниками борются несмотря на то, что УПЦ формального отношения к России не имеет.