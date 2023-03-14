Небензя: План Киева отобрать у УПЦ Киево-Печерскую лавру грозит братоубийственной войной
На Украине может вспыхнуть серьёзное противостояние, грозящее кровопролитием, из-за желания киевского режима отобрать у канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Киево-Печерскую лавру. Так считает постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Об этом он заявил на созванном по инициативе РФ заседании Совета Безопасности по теме русофобии в Незалежной. По его словам, со священниками борются несмотря на то, что УПЦ формального отношения к России не имеет.
"Ситуация только ухудшилась, к рейдерским захватам православных храмов, приходов по всей Украине добавились планы отобрать у УПЦ главную святыню — Киево-Печерскую лавру. Сделать это режим Зеленского вознамерился 28 марта. Этот шаг грозит небывалым всплеском братоубийственного внутриукраинского противостояния", — сказал Небензя.
Ранее Лайф писал, что монахи УПЦ Московского патриархата отказываются покидать Киево-Печерскую лавру. Комментируя требование киевской власти покинуть монастырь до 29 марта, наместник лавры митрополит Павел заявил, что апокалипсис начинается с Украины.
ТАСС / Zuma