Митрополит Киево-Печерской лавры — о гонениях на монахов: Апокалипсис начинается с Украины
Митрополит Киево-Печерской лавры Павел: УПЦ будет до конца бороться за свои права
Митрополит Киево-Печерской лавры Павел заявил, что "апокалипсис начинается с Украины". Так он прокомментировал требования власти к монахам УПЦ покинуть лавру до 29 марта.
Митрополит Киево-Печерской лавры Павел — о требованиях к монахам покинуть лавру. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Lavra.ua
"29 марта мы должны, монахи, более 200 человек, оставить стены Киево-Печерской лавры, свой дом. Внуки революции, внуки вождей, гонителей Церкви Христовой сегодня прикрываются благом. Наверное, апокалипсис начинается с Украины", — сказал священник на службе.
Он также добавил, что после передачи ПЦУ Успенский и Трапезный соборы Киево-Печерской лавры оказались осквернены. По словам священнослужителя, УПЦ будет до последнего отстаивать свои права и святыни.
Ранее Лайф сообщал о том, что монахов Украинской православной церкви (УПЦ) обязали покинуть здания Киево-Печерской лавры до 29 марта. Это следует из текста предупреждения за подписью и.о. гендиректора Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Александра Рудника.
ТАСС