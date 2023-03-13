Митрополит Киево-Печерской лавры — о гонениях на монахов: Апокалипсис начинается с Украины

Митрополит Киево-Печерской лавры Павел заявил, что "апокалипсис начинается с Украины". Так он прокомментировал требования власти к монахам УПЦ покинуть лавру до 29 марта.

Митрополит Киево-Печерской лавры Павел — о требованиях к монахам покинуть лавру. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Lavra.ua

"29 марта мы должны, монахи, более 200 человек, оставить стены Киево-Печерской лавры, свой дом. Внуки революции, внуки вождей, гонителей Церкви Христовой сегодня прикрываются благом. Наверное, апокалипсис начинается с Украины", — сказал священник на службе.

Он также добавил, что после передачи ПЦУ Успенский и Трапезный соборы Киево-Печерской лавры оказались осквернены. По словам священнослужителя, УПЦ будет до последнего отстаивать свои права и святыни.