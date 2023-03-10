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10 марта, 15:32

Монахов УПЦ выгоняют из Киево-Печерской лавры

Монахов УПЦ Киево-Печерской лавры обязали до 29 марта покинуть здания монастыря

Монахов Украинской православной церкви (УПЦ) обязали покинуть здания Киево-Печерской лавры до 29 марта. Это следует из текста предупреждения, опубликованного на сайте обители за подписью и.о. гендиректора Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Александра Рудника.

"Заповедник предупреждает о расторжении договора с 29 марта 2023 года. В целях проведения процедуры приёма-передачи государственного имущества монастырю необходимо осуществить мероприятия по освобождению зданий и сооружений (имущества), являющихся государственной собственностью и находящихся на балансе заповедника <…> до 29 марта 2023 года", — говорится в тексте предупреждения.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который ввёл в действие решение СНБО "Об отдельных аспектах деятельности религиозных организаций в Украине и применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". В рамках этого указа была создана рабочая группа, установившая, что монахи якобы нарушили условия договора по использованию имущества. О каких именно нарушениях идёт речь, не сообщается.

Напомним, в декабре прошлого года сообщалось, что Минкульт Украины отказывается продлевать для УПЦ аренду храмов Киево-Печерской лавры. До этого Лайф писал, что СБУ провела обыски в монастыре, позже это объяснили поисками "ячейки Русского мира". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал данную акцию "очередным звеном в цепи военных действий против русского православия".

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ТАСС / Zuma

Никита Никонов
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