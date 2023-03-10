Монахов УПЦ выгоняют из Киево-Печерской лавры

Монахов Украинской православной церкви (УПЦ) обязали покинуть здания Киево-Печерской лавры до 29 марта. Это следует из текста предупреждения, опубликованного на сайте обители за подписью и.о. гендиректора Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Александра Рудника.

"Заповедник предупреждает о расторжении договора с 29 марта 2023 года. В целях проведения процедуры приёма-передачи государственного имущества монастырю необходимо осуществить мероприятия по освобождению зданий и сооружений (имущества), являющихся государственной собственностью и находящихся на балансе заповедника <…> до 29 марта 2023 года", — говорится в тексте предупреждения.