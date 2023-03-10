Захарова отреагировала на изгнание УПЦ из Киево-Печерской лавры: Госдеп в курсе?
Захарова: США не могут не увидеть гонения против УПЦ после требований покинуть Киево-Печерскую лавру
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о том, что монахов Украинской православной церкви (УПЦ) выгоняют из Киево-Печерской лавры. В своём телеграм-канале дипломат поинтересовалась, в курсе ли этих мер Госдеп США.
"В Госдепе в курсе? Обычно соответствующий отдел американского внешнеполитического ведомства живо реагирует на факты религиозных притеснений", — отметила Захарова.
По словам представителя МИД РФ, "на этот раз "не увидеть" гонения на Украинскую православную церковь у Штатов не получится".
Напомним, ранее стало известно, что монахов УПЦ обязали покинуть здания Киево-Печерской лавры до 29 марта. Причиной этого стало то, что они якобы нарушили условия договора по использованию имущества обители. О каких именно нарушениях идёт речь, не сообщается.
Getty Images / RUS Foreign Ministry