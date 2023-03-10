Захарова отреагировала на изгнание УПЦ из Киево-Печерской лавры: Госдеп в курсе?

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о том, что монахов Украинской православной церкви (УПЦ) выгоняют из Киево-Печерской лавры. В своём телеграм-канале дипломат поинтересовалась, в курсе ли этих мер Госдеп США.

"В Госдепе в курсе? Обычно соответствующий отдел американского внешнеполитического ведомства живо реагирует на факты религиозных притеснений", — отметила Захарова.

По словам представителя МИД РФ, "на этот раз "не увидеть" гонения на Украинскую православную церковь у Штатов не получится".