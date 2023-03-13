Монахи Украинской православной церкви отказались покидать Киево-Печерскую лавру
Монахи Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата отказываются покидать Киево-Печерскую лавру. Об этом в видеообращении заявил наместник Свято-Успенского монастыря митрополит Павел.
Монахи Украинской православной церкви отказались покидать Киево-Печерскую лавру. Видео © YouTube / Киево-Печерская лавра
"Мы не намерены выселяться и не будем, так как сейчас есть законы, которые на стороне человека. Нам угрожают, что с нами расправятся. Это не 17-й год. Сегодня есть мировое сообщество, есть какая-то культура", — отметил он.
Он добавил, что УПЦ не против законных действий власти, в том числе "инспекций". По словам митрополита, священники монастыря не коллаборанты, они живут там с 1988 года, у многих нет другого места, кроме лавры.
Ранее Лайф писал, что 13 марта тысячи верующих собрались на литургию и шествие в защиту Киево-Печерской лавры. Комментируя требование киевской власти покинуть монастырь до 29 марта, наместник лавры митрополит Павел заявил, что апокалипсис начинается с Украины. Священнослужитель также отметил, что монахи будут до последнего отстаивать свои права и святыни.
ТАСС / AP Photo / Natacha Pisarenko