Украинские власти приступили к ревизии имущества Киево-Печерской лавры

Комиссия заповедника "Киево-Печерская лавра" приступила к ревизии имущества монастыря, сообщил митрополит Винницкий и Барский Варсонофий. По его словам, проверка проходит "без всяких документов и предупреждений".

"Вместе с владыкой Павлом записал обращение о нарушении юридических процедур, а также призыв к нашим верующим к усиленной молитве и стоянию за нашу общую святыню, которую хотят незаконно забрать у монахов лавры", — написал Варсонофий в соцсетях.

К слову, 13 марта тысячи верующих собрались на литургию и шествие в защиту Киево-Печерской лавры. Сегодня в защиту монастыря и против гонений на верующих высказался наместник лавры митрополит Павел. Комментируя требование киевских властей покинуть монастырь до 29 марта, он заявил, что апокалипсис начинается с Украины. Священнослужитель также отметил, что монахи будут до последнего отстаивать свои права и святыни.