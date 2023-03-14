Политолог: За захватом Киево-Печерской лавры стоит желание уничтожить православие на Украине

Конфликт вокруг Киево-Печерской лавры говорит об уничтожении православия западными государствами. Об этом в беседе с телеканалом "360" сообщил украинский политик и управленец Владимир Олейник. Он напомнил, что всё началось с передачи томоса Вселенского патриарха занимавшему в 2019 году кресло президента Украины Петру Порошенко. Документ позволил сформировать в стране новую православную церковь.

"Надо напомнить, что согласившийся на эту сделку Порошенко имел чин дьякона в Украинской православной церкви Московского патриархата. Своим решением он, по сути, пошёл на раскол, что считается самым страшным грехом, а после подключил государственные структуры", — рассказал эксперт.

По словам Олейника, сразу после появления ПЦУ в Незалежной стали захватывать храмы, которые находились в подчинении канонической Украинской православной церкви. И атака на Киево-Печерскую лавру является частью этой борьбы. Помощь в создании раскольнической ПЦУ тогдашний украинский лидер получил от бывшего главы ЦРУ и Госдепа Майка Помпео.

Политик также отметил, что сторонники Православной церкви Украины сохранили сильные позиции после ухода Порошенко и активизировались после начала специальной военной операции (СВО). Они стали убеждать главу государства в необходимости уничтожения УПЦ или объединения её с ПЦУ. Сегодня проект по ликвидации канонической церкви для продвижения раскольнической продолжает американский лидер Джо Байден, считает Олейник.