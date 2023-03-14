Политолог: За захватом Киево-Печерской лавры стоит желание уничтожить православие на Украине
Политолог Олейник: Конфликт вокруг Киево-Печерской лавры говорит об уничтожении православия
Конфликт вокруг Киево-Печерской лавры говорит об уничтожении православия западными государствами. Об этом в беседе с телеканалом "360" сообщил украинский политик и управленец Владимир Олейник. Он напомнил, что всё началось с передачи томоса Вселенского патриарха занимавшему в 2019 году кресло президента Украины Петру Порошенко. Документ позволил сформировать в стране новую православную церковь.
"Надо напомнить, что согласившийся на эту сделку Порошенко имел чин дьякона в Украинской православной церкви Московского патриархата. Своим решением он, по сути, пошёл на раскол, что считается самым страшным грехом, а после подключил государственные структуры", — рассказал эксперт.
По словам Олейника, сразу после появления ПЦУ в Незалежной стали захватывать храмы, которые находились в подчинении канонической Украинской православной церкви. И атака на Киево-Печерскую лавру является частью этой борьбы. Помощь в создании раскольнической ПЦУ тогдашний украинский лидер получил от бывшего главы ЦРУ и Госдепа Майка Помпео.
Политик также отметил, что сторонники Православной церкви Украины сохранили сильные позиции после ухода Порошенко и активизировались после начала специальной военной операции (СВО). Они стали убеждать главу государства в необходимости уничтожения УПЦ или объединения её с ПЦУ. Сегодня проект по ликвидации канонической церкви для продвижения раскольнической продолжает американский лидер Джо Байден, считает Олейник.
По его мнению, отказ монахов добровольно покинуть лавру может заставить власти Незалежной применить силу. Однако за этим может последовать жёсткая реакция верующих. Политик заметил, что на ситуацию вокруг УПЦ не реагирует даже папа римский. Это говорит о том, что Европа является пособником уничтожения канонического православия на Украине.
Лайф напоминает, что 13 марта тысячи верующих собрались на литургию и шествие в защиту Киево-Печерской лавры. Комментируя требование киевской власти покинуть монастырь до 29 марта, наместник лавры митрополит Павел заявил, что апокалипсис начинается с Украины. Священнослужитель также отметил, что монахи будут до последнего отстаивать свои права и святыни. 13 марта украинские власти приступили к ревизии имущества Киево-Печерской лавры.
ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO