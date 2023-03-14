Представитель Британии в ООН Экерсли заговорил на русском языке
На заседании Совбеза ООН политкоординатор постпредства Великобритании Фергус Экерсли начал говорить по-русски. Он сделал это в доказательство того, что Лондон не поддерживает русофобию.
Фергус Экерсли заговорил на русском языке. Видео © Twitter / UK at the UN
"Мы не русофобы, у нас есть исторические отношения между нашими странами, мы вместе сражались в двух мировых войнах. В нашей стране глубоко уважают богатое культурное наследие России. Я сам семь лет изучал русский язык, его историю и замечательную литературу", — сказал он.
Экерсли добавил, что Великобритания желает России быть преуспевающим государством и не хочет её краха.
Ранее Лайф писал о том, что Россия созвала заседание Совбеза ООН по русофобии. На нём постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о том, что на Украине может вспыхнуть серьёзное противостояние, грозящее кровопролитием, из-за желания киевского режима отобрать у канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Киево-Печерскую лавру.