Представитель Британии в ООН Экерсли заговорил на русском языке

На заседании Совбеза ООН политкоординатор постпредства Великобритании Фергус Экерсли начал говорить по-русски. Он сделал это в доказательство того, что Лондон не поддерживает русофобию.

Фергус Экерсли заговорил на русском языке. Видео © Twitter / UK at the UN

"Мы не русофобы, у нас есть исторические отношения между нашими странами, мы вместе сражались в двух мировых войнах. В нашей стране глубоко уважают богатое культурное наследие России. Я сам семь лет изучал русский язык, его историю и замечательную литературу", — сказал он.

Экерсли добавил, что Великобритания желает России быть преуспевающим государством и не хочет её краха.