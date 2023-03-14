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14 марта, 17:30

Представитель Британии в ООН Экерсли заговорил на русском языке

На заседании Совбеза ООН политкоординатор постпредства Великобритании Фергус Экерсли начал говорить по-русски. Он сделал это в доказательство того, что Лондон не поддерживает русофобию.

Фергус Экерсли заговорил на русском языке. Видео © Twitter / UK at the UN

"Мы не русофобы, у нас есть исторические отношения между нашими странами, мы вместе сражались в двух мировых войнах. В нашей стране глубоко уважают богатое культурное наследие России. Я сам семь лет изучал русский язык, его историю и замечательную литературу", — сказал он.

Экерсли добавил, что Великобритания желает России быть преуспевающим государством и не хочет её краха.

Небензя: Отношений России и Евросоюза, по сути, уже нет

Небензя: Отношений России и Евросоюза, по сути, уже нет

Ранее Лайф писал о том, что Россия созвала заседание Совбеза ООН по русофобии. На нём постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о том, что на Украине может вспыхнуть серьёзное противостояние, грозящее кровопролитием, из-за желания киевского режима отобрать у канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Киево-Печерскую лавру.

Обложка ©

gov.uk

Илья Суриков
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