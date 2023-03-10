Россия созвала заседание Совбеза ООН по русофобии

Российская сторона запросила на 14 марта проведение заседания Совбеза ООН по теме русофобии как фактора, препятствующего решению украинского кризиса. Об этом рассказал первый зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

"Сегодня мы запросили проведение во вторник, 14 марта, открытого заседания СБ ООН по русофобии как фактору, препятствующему поиску долгосрочных и устойчивых решений украинского кризиса. Разумеется, пройдёмся и по русофобии как на Украине, так и на Западе", — написал дипломат в телеграм-канале.

Также Полянский уточнил, что РФ озвучит имена докладчиков накануне заседания, "чтобы они не подвергались давлению со стороны наших недругов, как это достаточно часто бывает".