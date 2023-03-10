Российский дипломат предостерёг НАТО от поставки самолётов Украине

Если НАТО начнёт поставлять Киеву боевые самолёты, это будет означать прямую вовлечённость стран альянса в конфликт. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью Джэксону Хинклу.

"Некоторые говорят о возможности поставок самолётов Киеву. Не знаю, насколько это реально. Но самолёты будут подразумевать много вещей. И это может предполагать прямое вовлечение стран НАТО в вопросе техобслуживания, аэродромов, потому что на Украине не так много аэродромов, пригодных для этого", — подчеркнул Полянский.