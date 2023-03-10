Российский дипломат предостерёг НАТО от поставки самолётов Украине
Полянский: Отправка самолётов Киеву докажет прямую вовлечённость НАТО в конфликт
Если НАТО начнёт поставлять Киеву боевые самолёты, это будет означать прямую вовлечённость стран альянса в конфликт. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью Джэксону Хинклу.
"Некоторые говорят о возможности поставок самолётов Киеву. Не знаю, насколько это реально. Но самолёты будут подразумевать много вещей. И это может предполагать прямое вовлечение стран НАТО в вопросе техобслуживания, аэродромов, потому что на Украине не так много аэродромов, пригодных для этого", — подчеркнул Полянский.
Также он повторил тезис, что поставки танков Украине не изменят ситуацию на поле боя. Полянский пояснил, что украинскому режиму выгодно втянуть НАТО в конфликт, чтобы обеспечить режиму Зеленского единственный шанс на выживание. Также он выразил сомнение в психическом здоровье политиков в Европе и США, которые призывают воевать и посылать армию, не понимая, что они толкают мир в начало третьей мировой войны.
Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пожаловался, что ни одна страна мира не согласилась поставлять Киеву истребители. В Британии открыто заявили, что отправят боевые самолёты только после окончания спецоперации, к тому же обслуживание и подготовка пилотов обойдутся слишком дорого. Польша же предложила Украине МиГ-29 вместо американских F-16, но только после одобрения решения членами НАТО.
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