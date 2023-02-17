В Польше предложили Киеву альтернативу истребителям F-16
Моравецкий: Польша готова дать Украине МиГ-29, но не F-16
Варшава может отправить Киеву истребители МиГ-29 вместе с другими государствами НАТО, но не готова поставлять американские F-16. Об этом заявил польский премьер Матеуш Моравецкий.
"У нас их [истребителей F-16] немного. Мы готовы поставить истребители другого типа, которыми располагаем, вместе с другими как часть решения НАТО", — отметил он в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
На вооружении польской армии стоят лишь эти два типа истребителей. На данный момент у Варшавы есть 48 самолётов F-16.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни одна страна не согласилась поставить Украине истребители. В Госдуме назвали реакцией капризного ребёнка эти слова министра.