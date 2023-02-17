В Польше предложили Киеву альтернативу истребителям F-16

Варшава может отправить Киеву истребители МиГ-29 вместе с другими государствами НАТО, но не готова поставлять американские F-16. Об этом заявил польский премьер Матеуш Моравецкий.

"У нас их [истребителей F-16] немного. Мы готовы поставить истребители другого типа, которыми располагаем, вместе с другими как часть решения НАТО", — отметил он в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.