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17 февраля, 19:33

В Польше предложили Киеву альтернативу истребителям F-16

Моравецкий: Польша готова дать Украине МиГ-29, но не F-16

Варшава может отправить Киеву истребители МиГ-29 вместе с другими государствами НАТО, но не готова поставлять американские F-16. Об этом заявил польский премьер Матеуш Моравецкий.

"У нас их [истребителей F-16] немного. Мы готовы поставить истребители другого типа, которыми располагаем, вместе с другими как часть решения НАТО", — отметил он в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

На вооружении польской армии стоят лишь эти два типа истребителей. На данный момент у Варшавы есть 48 самолётов F-16.

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Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни одна страна не согласилась поставить Украине истребители. В Госдуме назвали реакцией капризного ребёнка эти слова министра.

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Никита Осипов
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