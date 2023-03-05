Украинские пилоты прибыли в США, пишут СМИ

По его информации, Пентагон планирует провести их тестирование на симуляторах на военной базе в штате Аризона. Кроме того, в марте в Штаты должны прибыть ещё восемь лётчиков. При этом подчёркивается, что целью визита не является обучение военных использованию боевых самолётов, а лишь получение представления о том, сколько времени потенциально может занять их подготовка.