Украинские пилоты прибыли в США, пишут СМИ
NBC: Два пилота с Украины прибыли в США для оценки навыков управления истребителями
Два украинских лётчика прибыли в США для оценки их навыков управления западной ударной авиацией, включая истребители F-16. Об этом сообщает телеканал NBC.
По его информации, Пентагон планирует провести их тестирование на симуляторах на военной базе в штате Аризона. Кроме того, в марте в Штаты должны прибыть ещё восемь лётчиков. При этом подчёркивается, что целью визита не является обучение военных использованию боевых самолётов, а лишь получение представления о том, сколько времени потенциально может занять их подготовка.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни одна страна не согласилась поставить Украине истребители. По его словам, Киев особенно интересуют военные самолёты из Соединённых Штатов, Великобритании, Франции и Германии, поскольку в этих странах высокие производственные мощности и самый большой авиафлот.
Twitter / Davis-Monthan Air Force Base