В США намекнули, что не против передачи Украине самолётов другими странами

США положительно отнесутся, если их союзники передадут Украине истребители. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на пятничном брифинге.

"Мы никогда не диктовали другим партнёрам, что они могут или не могут дать (Киеву, — Прим. ред.). Если кто-то из наших союзников и партнёров захочет предоставить истребители, мы будем приветствовать это", — подчеркнул Кирби.

Что же касается возможности отправки истребителей самими США, Кирби лишь отметил, что президент Джо Байден "уже отвечал на этот вопрос" и Белому дому пока нечего к этому добавить.

Также Кирби заверил, что сейчас никакого обучения украинских лётчиков не ведётся, поскольку "США не давали обязательств по предоставлению истребителей" Украине.