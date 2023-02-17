В США намекнули, что не против передачи Украине самолётов другими странами
Кирби: США будут приветствовать передачу союзниками истребителей Украине
США положительно отнесутся, если их союзники передадут Украине истребители. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на пятничном брифинге.
"Мы никогда не диктовали другим партнёрам, что они могут или не могут дать (Киеву, — Прим. ред.). Если кто-то из наших союзников и партнёров захочет предоставить истребители, мы будем приветствовать это", — подчеркнул Кирби.
Что же касается возможности отправки истребителей самими США, Кирби лишь отметил, что президент Джо Байден "уже отвечал на этот вопрос" и Белому дому пока нечего к этому добавить.
Также Кирби заверил, что сейчас никакого обучения украинских лётчиков не ведётся, поскольку "США не давали обязательств по предоставлению истребителей" Украине.
Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни одна страна не согласилась поставить Украине истребители.
Wikipedia / US Air Force