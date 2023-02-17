Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
17 февраля, 20:48

В США намекнули, что не против передачи Украине самолётов другими странами

Кирби: США будут приветствовать передачу союзниками истребителей Украине

США положительно отнесутся, если их союзники передадут Украине истребители. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на пятничном брифинге.

"Мы никогда не диктовали другим партнёрам, что они могут или не могут дать (Киеву, — Прим. ред.). Если кто-то из наших союзников и партнёров захочет предоставить истребители, мы будем приветствовать это", — подчеркнул Кирби.

Что же касается возможности отправки истребителей самими США, Кирби лишь отметил, что президент Джо Байден "уже отвечал на этот вопрос" и Белому дому пока нечего к этому добавить.

Также Кирби заверил, что сейчас никакого обучения украинских лётчиков не ведётся, поскольку "США не давали обязательств по предоставлению истребителей" Украине.

В ГД рассказали, каких самолётов стоит ждать Украине от Запада, и Киеву это не понравится

В ГД рассказали, каких самолётов стоит ждать Украине от Запада, и Киеву это не понравится

Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни одна страна не согласилась поставить Украине истребители.

Обложка ©

Wikipedia / US Air Force

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров