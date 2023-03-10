Приднестровье хочет обсудить в СБ ООН предотвращённый в Тирасполе теракт
МИД Приднестровья попросил Украину содействовать в расследовании предотвращённого теракта
МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) направил в Совет Безопасности ООН письмо с просьбой инициировать обсуждение предотвращённого в Тирасполе теракта.
"В письме президента ПМР в адрес постоянных членов Совбеза ООН было обозначено предложение инициировать обсуждение предотвращённого теракта на площадке организации с целью согласования эффективных международных мер снижения напряжённости и обеспечения надлежащих условий для безопасности всех жителей Приднестровья", — сообщили в пресс-службе министерства.
Также ведомство обратилось к киевским властям с просьбой содействовать в расследовании инцидента, в организации которого подозревается СБУ. Речь идёт об "истребовании у профильных органов Украины соответствующих разъяснений".
Напомним, о предотвращении покушения на президента ПМР Вадима Красносельского сообщили в Министерстве госбезопасности республики. Теракт должен был произойти в центре Тирасполя: преступники планировали взорвать автомобиль рядом с его кортежем. Они рассчитывали на жертвы среди гражданского населения. По данным ведомства, взрывчатка была изготовлена на Украине. Пятеро из шести подозреваемых в подготовке преступления оказались украинцами, которые выдавали себя за беженцев. В СБУ назвали эти обвинения чушью. Выяснилось, что в случае успеха радиус поражения бомбы мог составить 400 метров.
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