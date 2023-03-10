Приднестровье хочет обсудить в СБ ООН предотвращённый в Тирасполе теракт

МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) направил в Совет Безопасности ООН письмо с просьбой инициировать обсуждение предотвращённого в Тирасполе теракта.

"В письме президента ПМР в адрес постоянных членов Совбеза ООН было обозначено предложение инициировать обсуждение предотвращённого теракта на площадке организации с целью согласования эффективных международных мер снижения напряжённости и обеспечения надлежащих условий для безопасности всех жителей Приднестровья", — сообщили в пресс-службе министерства.