СБУ открестилась от подготовки теракта в Приднестровье

Служба безопасности Украины ответила на обвинение Приднестровья в причастности Киева к подготовке теракта в Тирасполе, в ходе которого планировалось покушение на лидера республики Вадима Красносельского. СБУ назвала заявления Приднестровья чушью и провокацией.

"Служба безопасности Украины призывает не воспринимать всерьёз чушь, за распространением которой видна чёткая цель России — расшатать ситуацию на территории, которая подконтрольна ей, обвинив в этом наше государство", — говорится в заявлении СБУ.

Напомним, ранее в Министерстве госбезопасности Приднестровья сообщили о предотвращении покушения на лидера республики Вадима Красносельского и других должностных лиц, которое готовилось по заданию Службы безопасности Украины. Теракт должен был произойти в центре Тирасполя: подозреваемые планировали взорвать автомобиль рядом с кортежем руководства республики. Преступники рассчитывали не только на устранение первых лиц ПМР, но и на большое количество жертв среди горожан. По данным приднестровского МГБ, взрывчатка и поражающие элементы были изготовлены на Украине.