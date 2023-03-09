СБУ готовила покушение на лидера Приднестровья

В Приднестровье предотвратили покушение на лидера республики Вадима Красносельского, которое готовилось по заданию Службы безопасности Украины. Подозреваемые задержаны, возбуждены уголовные дела. Об этом сообщили в Министерстве госбезопасности ПМР.

"Преступление по указанию Службы безопасности Украины готовилось против ряда должностных лиц Приднестровской Молдавской Республики. Подозреваемые задержаны. Они дают признательные показания", — рассказали в ведомстве.