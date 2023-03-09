СБУ готовила покушение на лидера Приднестровья
В Приднестровье предотвратили покушение на лидера республики Красносельского
В Приднестровье предотвратили покушение на лидера республики Вадима Красносельского, которое готовилось по заданию Службы безопасности Украины. Подозреваемые задержаны, возбуждены уголовные дела. Об этом сообщили в Министерстве госбезопасности ПМР.
"Преступление по указанию Службы безопасности Украины готовилось против ряда должностных лиц Приднестровской Молдавской Республики. Подозреваемые задержаны. Они дают признательные показания", — рассказали в ведомстве.
В МГБ уточнили, что злоумышленники готовили теракт в центре Тирасполя и помимо устранения руководителей ПМР рассчитывали на большое число жертв.
А ранее Минобороны РФ заявило, что власти Украины активизировали подготовку к вторжению в Приднестровскую Молдавскую Республику. В МИД России также обеспокоены возможными провокациями Киева с использованием радиоактивных материалов, которые могут произойти у границ Приднестровья. Президент ПМР Вадим Красносельский в свою очередь ранее подчёркивал, что обстановка напряжённая, но реальной опасности сейчас нет.
Getty Images / Maxym Marusenko