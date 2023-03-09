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9 марта, 09:10

СБУ готовила покушение на лидера Приднестровья

В Приднестровье предотвратили покушение на лидера республики Красносельского

В Приднестровье предотвратили покушение на лидера республики Вадима Красносельского, которое готовилось по заданию Службы безопасности Украины. Подозреваемые задержаны, возбуждены уголовные дела. Об этом сообщили в Министерстве госбезопасности ПМР.

"Преступление по указанию Службы безопасности Украины готовилось против ряда должностных лиц Приднестровской Молдавской Республики. Подозреваемые задержаны. Они дают признательные показания", — рассказали в ведомстве.

В МГБ уточнили, что злоумышленники готовили теракт в центре Тирасполя и помимо устранения руководителей ПМР рассчитывали на большое число жертв.

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А ранее Минобороны РФ заявило, что власти Украины активизировали подготовку к вторжению в Приднестровскую Молдавскую Республику. В МИД России также обеспокоены возможными провокациями Киева с использованием радиоактивных материалов, которые могут произойти у границ Приднестровья. Президент ПМР Вадим Красносельский в свою очередь ранее подчёркивал, что обстановка напряжённая, но реальной опасности сейчас нет.

Обложка ©

Getty Images / Maxym Marusenko

Александра Вишнякова
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