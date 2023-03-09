Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
9 марта, 11:06

Подозреваемый в подготовке теракта в Приднестровье рассказал, как следил за чиновниками

Опубликовано видео с допросом подозреваемого в подготовке теракта в Приднестровье

Подозреваемый в организации теракта в Приднестровье рассказал, как следил за местными чиновниками, чтобы в дальнейшем их убить. Видео с допросом опубликовал телеканал "Первый Приднестровский" в телеграм-канале. Мужчина вместе с тем заявил правоохранителям, что видит только два пути: выполнить миссию или умереть.

Подозреваемый в теракте в Приднестровье. Видео © Telegram / Телеканал "Первый Приднестровский"

Как выяснилось, Вячеслав Кисничан родился в Тирасполе, а 12 лет назад сменил фамилию и переехал в Одессу. Причём до смены жительства его судили за сутенёрство, хулиганство и грабёж. В феврале 2022 года Кисничан пошёл в тероборону, затем попал в СБУ, где его научили минировать и взрывать. Украинская спецслужба дала ему задание следить за руководством Приднестровья, а затем убить представителей власти. Сегодня же Кисничан должен был совершить теракт в Тирасполе. Цель согласовали его кураторы, рассчитывая убить десятки людей среди проходящих мимо.

"У меня есть своя миссия, и мне нужно выполнить свой долг либо умереть", — заявил он на допросе.

Кисничан также рассказал, как именно следил за чиновниками в Приднестровье. Он прикреплял камеру к подголовнику машины, которую оставлял у конкретного здания. Видеозапись велась до шести дней, затем мужчина собирал всю информацию: кто приезжал и уезжал, сколько времени проводил. В дальнейшем Кисничан определял путь следования чиновника.

Кроме того, мужчина признался, что после первого теракта получил от СБУ задание залечь на дно в Молдавии. Потом же он должен был вернуться для ликвидации ещё кого-то.

Озвучены детали готовившегося теракта в Приднестровье: Рядом с кортежем президента хотели подорвать авто

Озвучены детали готовившегося теракта в Приднестровье: Рядом с кортежем президента хотели подорвать авто

Напомним, ранее в Министерстве госбезопасности Приднестровья сообщили о предотвращении покушения на лидера республики Вадима Красносельского и других должностных лиц, которое готовилось по заданию Службы безопасности Украины. Подозреваемые задержаны, возбуждены уголовные дела. Сам Красносельский сейчас находится на рабочем месте, приняты повышенные меры безопасности.

Обложка ©

Telegram / Телеканал "Первый Приднестровский"

Светлана Оперук
  • Новости
  • Приднестровье
  • Украина
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров