Подозреваемый в подготовке теракта в Приднестровье рассказал, как следил за чиновниками
Опубликовано видео с допросом подозреваемого в подготовке теракта в Приднестровье
Подозреваемый в организации теракта в Приднестровье рассказал, как следил за местными чиновниками, чтобы в дальнейшем их убить. Видео с допросом опубликовал телеканал "Первый Приднестровский" в телеграм-канале. Мужчина вместе с тем заявил правоохранителям, что видит только два пути: выполнить миссию или умереть.
Подозреваемый в теракте в Приднестровье. Видео © Telegram / Телеканал "Первый Приднестровский"
Как выяснилось, Вячеслав Кисничан родился в Тирасполе, а 12 лет назад сменил фамилию и переехал в Одессу. Причём до смены жительства его судили за сутенёрство, хулиганство и грабёж. В феврале 2022 года Кисничан пошёл в тероборону, затем попал в СБУ, где его научили минировать и взрывать. Украинская спецслужба дала ему задание следить за руководством Приднестровья, а затем убить представителей власти. Сегодня же Кисничан должен был совершить теракт в Тирасполе. Цель согласовали его кураторы, рассчитывая убить десятки людей среди проходящих мимо.
"У меня есть своя миссия, и мне нужно выполнить свой долг либо умереть", — заявил он на допросе.
Кисничан также рассказал, как именно следил за чиновниками в Приднестровье. Он прикреплял камеру к подголовнику машины, которую оставлял у конкретного здания. Видеозапись велась до шести дней, затем мужчина собирал всю информацию: кто приезжал и уезжал, сколько времени проводил. В дальнейшем Кисничан определял путь следования чиновника.
Кроме того, мужчина признался, что после первого теракта получил от СБУ задание залечь на дно в Молдавии. Потом же он должен был вернуться для ликвидации ещё кого-то.
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Напомним, ранее в Министерстве госбезопасности Приднестровья сообщили о предотвращении покушения на лидера республики Вадима Красносельского и других должностных лиц, которое готовилось по заданию Службы безопасности Украины. Подозреваемые задержаны, возбуждены уголовные дела. Сам Красносельский сейчас находится на рабочем месте, приняты повышенные меры безопасности.
Telegram / Телеканал "Первый Приднестровский"