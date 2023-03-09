Подозреваемый в подготовке теракта в Приднестровье рассказал, как следил за чиновниками

Подозреваемый в организации теракта в Приднестровье рассказал, как следил за местными чиновниками, чтобы в дальнейшем их убить. Видео с допросом опубликовал телеканал "Первый Приднестровский" в телеграм-канале. Мужчина вместе с тем заявил правоохранителям, что видит только два пути: выполнить миссию или умереть.

Подозреваемый в теракте в Приднестровье. Видео © Telegram / Телеканал "Первый Приднестровский"

Как выяснилось, Вячеслав Кисничан родился в Тирасполе, а 12 лет назад сменил фамилию и переехал в Одессу. Причём до смены жительства его судили за сутенёрство, хулиганство и грабёж. В феврале 2022 года Кисничан пошёл в тероборону, затем попал в СБУ, где его научили минировать и взрывать. Украинская спецслужба дала ему задание следить за руководством Приднестровья, а затем убить представителей власти. Сегодня же Кисничан должен был совершить теракт в Тирасполе. Цель согласовали его кураторы, рассчитывая убить десятки людей среди проходящих мимо.

"У меня есть своя миссия, и мне нужно выполнить свой долг либо умереть", — заявил он на допросе.

Кисничан также рассказал, как именно следил за чиновниками в Приднестровье. Он прикреплял камеру к подголовнику машины, которую оставлял у конкретного здания. Видеозапись велась до шести дней, затем мужчина собирал всю информацию: кто приезжал и уезжал, сколько времени проводил. В дальнейшем Кисничан определял путь следования чиновника.

Кроме того, мужчина признался, что после первого теракта получил от СБУ задание залечь на дно в Молдавии. Потом же он должен был вернуться для ликвидации ещё кого-то.