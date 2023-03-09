Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
9 марта, 10:00

Озвучены детали готовившегося теракта в Приднестровье: Рядом с кортежем президента хотели подорвать авто

Глава МИД: Преступники планировали взрыв рядом с кортежем лидера Приднестровья

Власти Приднестровской Молдавской Республики озвучили подробности предотвращённого теракта. Так, подозреваемые в подготовке атаки планировали взорвать автомобиль в центре Тирасполя, рядом с кортежем президента ПМР Вадима Красносельского.

"Планировался взрыв автомобиля, начинённого взрывчаткой, это сторонний автомобиль, который ввезли на территорию Приднестровья. [Взрыв] не автомобиля президента, но, я так понимаю, речь шла о взрыве рядом с кортежем президента", — рассказал в эфире телеканала "Россия 24" глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев.

Также, по словам Игнатьева, материально-технические средства для теракта — не только взрывчатка, но и поражающие элементы — были изготовлены на Украине.

Теракт должен был произойти в центре Тирасполя, преступники рассчитывали не только на устранение первых лиц Приднестровья, но и на большое количество жертв среди горожан. По словам прокурора республики, Анатолия Гурецкого, место, где должен был произойти взрыв, расположено в центральной части города, где предполагалось большое скопление граждан.

Секрет Колбасны: Почему ВСУ нацелились на захват военных складов в Приднестровье

Секрет Колбасны: Почему ВСУ нацелились на захват военных складов в Приднестровье

Напомним, ранее в Министерстве госбезопасности Приднестровья сообщили о предотвращении покушения на лидера республики Вадима Красносельского и других должностных лиц, которое готовилось по заданию Службы безопасности Украины. Подозреваемые задержаны, возбуждены уголовные дела. Сам Красносельский сейчас находится на рабочем месте, приняты повышенные меры безопасности.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Приднестровье
  • Украина
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров