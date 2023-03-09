Озвучены детали готовившегося теракта в Приднестровье: Рядом с кортежем президента хотели подорвать авто

Власти Приднестровской Молдавской Республики озвучили подробности предотвращённого теракта. Так, подозреваемые в подготовке атаки планировали взорвать автомобиль в центре Тирасполя, рядом с кортежем президента ПМР Вадима Красносельского.

"Планировался взрыв автомобиля, начинённого взрывчаткой, это сторонний автомобиль, который ввезли на территорию Приднестровья. [Взрыв] не автомобиля президента, но, я так понимаю, речь шла о взрыве рядом с кортежем президента", — рассказал в эфире телеканала "Россия 24" глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев.

Также, по словам Игнатьева, материально-технические средства для теракта — не только взрывчатка, но и поражающие элементы — были изготовлены на Украине.

Теракт должен был произойти в центре Тирасполя, преступники рассчитывали не только на устранение первых лиц Приднестровья, но и на большое количество жертв среди горожан. По словам прокурора республики, Анатолия Гурецкого, место, где должен был произойти взрыв, расположено в центральной части города, где предполагалось большое скопление граждан.