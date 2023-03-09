Спецслужбы рассказали, насколько масштабным должен был быть теракт в Приднестровье
Радиус поражения в результате теракта в Приднестровье мог составить 400 метров
Радиус поражения в результате теракта в Тирасполе мог составить 400 метров. Об этом говорится в документальном фильме телеканала "Первый Приднестровский".
"В случае реализации плана [организатора теракта Вячеслава] Кисничана и его кураторов, то есть совершения теракта, радиус поражения взрывного устройства составил бы до 400 метров", — отметили сотрудники спецслужб.
По словам прокурора Анатолия Гурецкого, взрывное вещество с большим количеством шурупов и других металлических изделий свидетельствует о том, что готовился крупный теракт. Кисничан, по данным СМИ, должен был получить за это нападение 2,5 тысячи долларов от Службы безопасности Украины.
Ранее в Министерстве госбезопасности Приднестровья сообщили о предотвращении покушения на лидера республики Вадима Красносельского. Готовилось всё это по заданию СБУ. Теракт должен был произойти в центре Тирасполя: подозреваемые планировали взорвать автомобиль рядом с кортежем руководства республики. Преступники рассчитывали не только на устранение первых лиц ПМР, но и на большое количество жертв среди горожан. По данным приднестровского МГБ, взрывчатка и поражающие элементы были изготовлены на Украине.
Пятеро из шести подозреваемых в подготовке теракта в Приднестровье оказались украинцами. Все они выдавали себя за беженцев. Служба безопасности Украины назвала чушью обвинения со стороны Приднестровья.
Shutterstock