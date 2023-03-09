Спецслужбы рассказали, насколько масштабным должен был быть теракт в Приднестровье

Радиус поражения в результате теракта в Тирасполе мог составить 400 метров. Об этом говорится в документальном фильме телеканала "Первый Приднестровский".

"В случае реализации плана [организатора теракта Вячеслава] Кисничана и его кураторов, то есть совершения теракта, радиус поражения взрывного устройства составил бы до 400 метров", — отметили сотрудники спецслужб.

По словам прокурора Анатолия Гурецкого, взрывное вещество с большим количеством шурупов и других металлических изделий свидетельствует о том, что готовился крупный теракт. Кисничан, по данным СМИ, должен был получить за это нападение 2,5 тысячи долларов от Службы безопасности Украины.