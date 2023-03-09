Пятеро из шести подозреваемых в подготовке теракта в Приднестровье оказались украинцами

К подготовке теракта в Приднестровье причастны шесть человек, причём пятеро из них являются гражданами Украины. Об этом заявил телеканал "Первый Приднестровский".

Следствие уже установило имена подозреваемых. Так, кураторами из СБУ были некие Александр и Максим, с которыми по мессенджерам общались другие фигуранты. Информатор и помощник Игорь Сикайло выполнял мелкую работу: передавал "посылки" от кураторов и собирал устройства для слежки. Юрий Бондар и Владимир Гребенюк купили Land Rover, который был начинён взрывчаткой. Автомобиль оформили по доверенности, страховку тоже попросили оформить на продавца. При этом гражданство задержанного Вячеслава Кисничана, который собирал взрывное устройство и должен был привести его в действие, не уточняется.

Все подозреваемые выдавали себя за беженцев. Между тем Служба безопасности Украины назвала чушью обвинения Приднестровья в подготовке теракта.