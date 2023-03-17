"Дураков найти не получается": Захарова высмеяла главу МИД Украины за поиск послов по объявлению

Граждане Украины уже давно поняли, кто и с чем столкнётся после того, как Россия завершит СВО, поэтому разбежались даже из МИД страны. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Ранее глава украинского дипведомства Дмитрий Кулеба пригрозил последствиями странам, которые не поддержали Украину.

"Если кто-то в мире думает, что то, как та или иная страна вела себя или какую позицию занимала в самый мрачный момент истории Украины, не будет учитываться при построении будущих отношений, эти люди просто не знают, как работает дипломатия", — сказал Кулеба в интервью Би-би-си.

Захарова назвала его слова неуклюжей попыткой запугать мировое сообщество.

"Кулебище, с одной стороны, пытается вот так неуклюже запугать мировое сообщество, а с другой — публикует на сайте своего ведомства объявление о поиске хоть кого-то, кто мог бы представлять киевский режим на уровне послов за рубежом. Даже с учётом валютной зарплаты (дураков нет) найти никого не получается", — написала официальный представитель МИД в своём телеграм-канале.

Несколько дней назад на сайте украинского министерства появилось объявление о наборе послов. Киев ищет представителей в 21 страну Европы, Южной Америки, Африки, Ближнего Востока и Средней Азии.