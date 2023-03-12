В Германии жёстко поставили на место оскорбившего немцев Кулебу

Критика министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы из-за многотысячной акции в Берлине против поставок оружия ВСУ возмутительна, заявил лидер партии Team Todenhöfer Юрген Тоденхёфер.

"Мне не нравятся постоянные оскорбления со стороны украинского руководства. <…> Возмутительно. В отличие от разжигателей конфликта всех стран, мы хотим предотвратить именно это. Путём переговоров, а не силой", — написал он в своём твиттер-аккаунте.

Тоденхёфер напомнил, что ни одна страна мира не получает от ФРГ столько подарков, сколько Украина. По его словам, "вторая по коррумпированности страна в Европе" не будет моральным учителем немцев.