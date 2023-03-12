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12 марта, 14:33

В Германии жёстко поставили на место оскорбившего немцев Кулебу

Немецкий политик Тоденхёфер назвал слова Кулебы о поддержке ВС РФ оскорблением ФРГ

<p>Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Обложка © ТАСС / Zuma</p>

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Обложка © ТАСС / Zuma

Критика министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы из-за многотысячной акции в Берлине против поставок оружия ВСУ возмутительна, заявил лидер партии Team Todenhöfer Юрген Тоденхёфер.

"Мне не нравятся постоянные оскорбления со стороны украинского руководства. <…> Возмутительно. В отличие от разжигателей конфликта всех стран, мы хотим предотвратить именно это. Путём переговоров, а не силой",написал он в своём твиттер-аккаунте.

Тоденхёфер напомнил, что ни одна страна мира не получает от ФРГ столько подарков, сколько Украина. По его словам, "вторая по коррумпированности страна в Европе" не будет моральным учителем немцев.

В Мюнхене немцы провели масштабный митинг против поставок оружия Украине

В Мюнхене немцы провели масштабный митинг против поставок оружия Украине

Напомним, в конце февраля у Бранденбургских ворот в Берлине прошла акция протеста против поставок оружия Украине. Её организовали экс-глава фракции "Левых", депутат Бундестага Сара Вагенкнехт и правозащитница Алиса Шварцер. В ответ на это Дмитрий Кулеба заявил, что даже украинские военнослужащие в окопах более пацифистски настроены, чем берлинские демонстранты.

Матвей Константинов
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