В Германии жёстко поставили на место оскорбившего немцев Кулебу
Немецкий политик Тоденхёфер назвал слова Кулебы о поддержке ВС РФ оскорблением ФРГ
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Обложка © ТАСС / Zuma
Критика министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы из-за многотысячной акции в Берлине против поставок оружия ВСУ возмутительна, заявил лидер партии Team Todenhöfer Юрген Тоденхёфер.
"Мне не нравятся постоянные оскорбления со стороны украинского руководства. <…> Возмутительно. В отличие от разжигателей конфликта всех стран, мы хотим предотвратить именно это. Путём переговоров, а не силой", — написал он в своём твиттер-аккаунте.
Тоденхёфер напомнил, что ни одна страна мира не получает от ФРГ столько подарков, сколько Украина. По его словам, "вторая по коррумпированности страна в Европе" не будет моральным учителем немцев.
Напомним, в конце февраля у Бранденбургских ворот в Берлине прошла акция протеста против поставок оружия Украине. Её организовали экс-глава фракции "Левых", депутат Бундестага Сара Вагенкнехт и правозащитница Алиса Шварцер. В ответ на это Дмитрий Кулеба заявил, что даже украинские военнослужащие в окопах более пацифистски настроены, чем берлинские демонстранты.