Кулеба обиделся на немцев из-за акции против поставок оружия Украине
Кулеба раскритиковал акцию протеста в Берлине против поставок вооружения Украине
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба возмутился проведённой ранее в Берлине многотысячной акцией протеста, участники которой выступили против поставок оружия ВСУ. По его словам, даже украинские военные более пацифистски настроены, чем немецкие демонстранты.
"Я заверяю вас, что каждый украинец, даже солдат в окопе, хочет мира больше, чем самый миролюбивый протестующий у Бранденбургских ворот", — сказал он в интервью газете Bild.
Напомним, вышеназванная акция протеста прошла у Бранденбургских ворот в Берлине в конце февраля. Среди лозунгов демонстрантов был, в частности, "Дипломатия, а не оружие" и ряд других. Её организовали депутат Бундестага от левых, экс-глава фракции Сара Вагенкнехт и журналистка и правозащитница Алиса Шварцер.
ТАСС / Zuma