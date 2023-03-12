Кулеба обиделся на немцев из-за акции против поставок оружия Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба возмутился проведённой ранее в Берлине многотысячной акцией протеста, участники которой выступили против поставок оружия ВСУ. По его словам, даже украинские военные более пацифистски настроены, чем немецкие демонстранты.

"Я заверяю вас, что каждый украинец, даже солдат в окопе, хочет мира больше, чем самый миролюбивый протестующий у Бранденбургских ворот", — сказал он в интервью газете Bild.