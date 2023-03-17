Мистер "Дай!": Требования Зеленского, которые раздраконили Европу и Америку После требования Киева отдать скоростные поезда из Финляндии, для которых у Украины нет инфраструктуры, политолог Александр Роджерс припомнил, что ещё вымогает Зеленский у Запада. 16 марта, 23:40 Обложка © ТАСС / АР / Olivier Matthys

Долгое пребывание в закрытом пространстве бункера оказывает негативное воздействие на психику. Особенно если сочетать его с активным приёмом запрещённых веществ. Особенно если на это накладывается обида на оргкомитет "Оскара". Особенно если в какой-то момент сам поверил в пропагандистское "Весь мир с нами" (не подтверждается фактами).

Поезда под продажу

В общем, Зеленский из бункера продолжает требовать что попало от кого попало. Например, накануне киевский режим потребовал от Финляндии передать ему четыре скоростных поезда Allegro (производства Санкт-Петербург), которые остались на территории Финляндии после прекращения железнодорожного сообщения между двумя странами.

Сразу столько вопросов. Например, а при чём тут вообще Украина? Каким она боком к изготовленным в России поездам, принадлежащим компании "Карельские поезда", совладельцем которой является РЖД? Их, между прочим, никто не конфисковывал, никаких решений судов на этот счёт нет, они по-прежнему принадлежат России. Для продажи третьим лицам? Каковы правовые основания для подобных запросов?

Получается, Россия также может запросить, чтобы ей отдали оффшорные счета Зеленского, Резникова и Ермака? Почему нет? Отдельный, сугубо теоретический вопрос, а что бы стала делать "Укрзализныця" с этими поездами, если бы их всё-таки ей дали? Ведь на Украине на сегодня нет ни одной трассы, техническое состояние которой удовлетворяло бы требованиям, необходимых для запуска поездов на таких скоростях.

Скорее всего, офису Зеленского нужны не сами поезда, а просто кровь из носу нужны хоть какие-то "перемоги" над Россией. Потому что, сколько бы его офис ни рисовал "высокую поддержку" в своих соцопросах, но от личного канала Зеленского в "Телеграме" идут массовые отписки, а на всех официальных каналах закрыли возможность оставлять реакции из-за засилия негатива. Поэтому срочно нужна имитация успеха, пусть и в виде "нам отдали что-то российское". Но даже в таком убогом виде не выходит каменный цветок.

Отдельно веселит формат, в котором всё это делается. Имитация страны не может даже имитировать нормальный документооборот. Как пишет финское издание Demokraatti, гендиректор украинской компании "Укрзализныца", Александр Камышин передал просьбу о четырёх поездах Allegro финскому премьеру Санне Марин на вокзале в Киеве, причём она была написана "на бумаге, напоминающей скорее открытку, чем официальное письмо". В следующий раз надо на коричневой картонке, так лучше подают.

Тысячи украинских "Дай!"

Вообще, попрошайничество Зеленского уже стало мемом планетарного масштаба. Его рисуют на асфальте с бездонной пастью, в которую улетают деньги, танки, люди.

Знаменитой стала его фраза: "У тебя есть танки? Дай!" Появляются всё новые и новые варианты этой фразы. У колумбийских наркобаронов он просит кокс, а у аптекарей — галоперидол. Но шутки шутками, а режим Зеленского реально вводит в шоковое состояние своими запросами и требованиями самые разные страны.

У тебя есть деньги? Дай! Как пишет израильское издание Walla, украинское руководство в преддверии ожидающегося визита в страну министра иностранных дел Израиля Эли Коэна требует от израильской стороны публично "осудить" действия России и дать Киеву крупный кредит. То есть не во время встречи о чём-то просит, а требует, причём ещё до самого визита.

У тебя есть клиенты? Дай! Нацбанк Украины не так давно потребовал от международных банков окончательно уйти с российского рынка. Соответствующее сообщение было опубликовано на его сайте. Как известно, проблемы у ряда западных банков начались как раз после того, как из них начали уходить российские, китайские и саудовские деньги. В условиях разворачивающегося банковского кризиса подобные требования со стороны украинского Нацбанка выглядят ещё более неадекватными.

У тебя есть свобода слова? Отдай! Заместитель премьер-министра Украины Ольга Стефанишина в ультимативной форме потребовала от еврочиновников и европейских политиков, чтобы они не смели говорить ничего плохого об Украине. "Я настоятельно призываю европейских лидеров и различных официальных лиц быть очень осторожными в отношении негативных сообщений".

У тебя есть снаряды? Дай! Министр обороны Украины Алексей Резников в письме потребовал, чтобы Евросоюз поставлял ВСУ 250 тысяч снарядов в месяц. Это, кстати, физически невозможно, потому что концерн "Рейнметалл", который занимается этим в ЕС, может производить не более 450 тысяч снарядов в год, даже если загрузит все существующие мощности по максимуму (это следует из официального заявления его руководства).

У тебя есть форма? Дай! И даже Украинская футбольная ассоциация потребовала от компании Joma, чтобы та не выпускала форму для питерского "Зенита". "Ещё и такую красивую", — добавили в Киеве (шучу).

У тебя есть "Оскар"? Дай! Ну, пока не сам "Оскар" (всё ещё впереди), а возможность выступить на церемонии вручения наград американской киноакадемии. Зеленский дважды обращался с такой просьбой и дважды получил отказ.

У тебя есть сын или дочь? Дай! Однако наибольшее на сегодняшний день возмущение вызвало заявление Зеленского, что американский народ никуда не денется и будет вынужден отдавать своих сыновей и дочерей, чтобы те воевали за Украину. Ведущий "Фокс-Ньюз" Такер Карлсон крепко прошёлся по этому поводу по Зеленскому, а в комментариях были тысячи возмущённых американцев, требовавших вообще прекратить любую поддержку киевского нацистского режима.

Как говорил великий комбинатор: "Ваши рыжие кудри скоро примелькаются и тогда вас будут просто бить. Возможно, ногами". Судя по реакции на последние запросы со стороны режима Зеленского, кудри уже примелькались.

Авторы Александр Роджерс