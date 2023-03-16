Шпагат на стульях: Какой хитрый план Эрдоган припас к переговорам с Россией Доктор политических наук, заведующий отделом Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Владимир Аватков — о сюрпризах султана: "корабельной коалиции" и требовании продавать третьим странам С-400. 15 марта, 23:40 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Обложка © Shutterstock

Россия совместно Турцией создают повестку дня и занимают активную роль в международных процессах, за которыми внимательно следят во всех точках мира. Долгожданную встречу по газовому хабу, назначенную в Турции на 22 марта, отменили. Причина очевидна — все силы брошены на восстановление страны после землетрясений, поскольку правящая партия обещала ликвидировать последствия гуманитарной катастрофы в течение года.

Однако Турция дала добро России осуществлять реализацию газового хаба за свой счёт — кто бы удивился. Пока что год для турецкого правительства — оптимальный срок не только для ликвидации ущерба от землетрясений. Проект газового хаба, по заявлениям Минэнерго республики, тоже будет реализован в течение года. В данный момент проект находится на стадии урегулирования юридической составляющей.

Россия выразила готовность продлить зерновую сделку с Украиной при посредничестве главного бенефициара этого мероприятия — Турции. Одно условие — продление "только на 60 дней". Москва делает задел в два месяца, поскольку к этому моменту выборы в Турецкой Республике уже пройдут и обозначится будущий внешнеполитический курс государства: либо привычное многостулье Эрдогана, либо неизвестность во главе с оппозиционным лидером Кылычдароглу. Но, как известно, Турция, не изменяя традициям, хочет всего да побольше, поэтому сейчас ведутся переговоры с целью продления зерновой сделки на 120 дней.

Переговоры представителей России, Турции, Ирана и Сирии

На 15–16 марта в Москве запланирована встреча замглав МИД России, Ирана, Сирии и Турции. Эрдоган пытается зарабатывать очки на всех направлениях, включая зерновую сделку, оперативное восстановление разрушенных зданий и инфраструктуры, инвестиционную поддержку региональных игроков. Создание инклюзивной безопасности и переговоры с историческими врагами за одним столом во имя общей цели — обеспечения безопасности региона — этот шаг точно должен быть оценён по достоинству.

У России и Турции на текущем этапе довольно тесное сотрудничество в целом ряде проектов международного и двустороннего масштаба. Однако Турция не была бы Турцией, если бы всё шло предсказуемо и по сценарию. Беда пришла, откуда не ждали, — из оборонного сектора.

Стало известно, что Анкару не устраивает пункт о запрете продажи военного комплекса третьим странам. Это условие, правды ради, достаточно распространено в мировой практике военно-технического сотрудничества. Однако газета Aydınlık пишет, что именно это стало причиной заморозки поставок второй партии С-400 в Турцию.

Интересным в связи с этим кажется заявление представителя турецкой оборонной корпорации Aselsan. По его словам, Анкара не нуждается в российских С-400, ведь её отечественное оборудование в силах справиться с этой задачей. В Турции сейчас идёт активная работа по созданию системы ПВО Siper, да и в целом страна резко снижает зависимость от импорта оборонной промышленности и становится одним из её экспортёров. Но, если верить словам представителя корпорации, зачем же Турция вписывалась в программу F-35, согласовывала поставки С-400 и F-16. Видимо, пока что Анкара ещё нуждается в поставках вооружения извне. Как бы то ни было, может, и хорошо, что поставки заморожены, — не придётся делиться с Турцией отечественными разработками и технологиями. Пока что будем просто верить в наших турецких коллег.

Вишенкой на торте стала новость о присоединении Турции к "корабельной коалиции" совместно с Украиной. Вместе с тем появилась информация о строительстве украинского флота на территории Турецкой Республики. Чем-то напоминает новость о строительстве завода "байрактаров" в Киеве. Интересно, как идёт строительство и идёт ли.

Турция может многое обещать, но выполнит только то, что ей действительно выгодно. Вот такой вот предсказуемо непредсказуемый партнёр, который играет во все ворота и сидит на нескольких стульях.

Авторы Владимир Аватков