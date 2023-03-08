Конкуренты Эрдогана: Почему в Турции зашатался оппозиционный "стол" Мераль Акшенер — лидер оппозиционной Хорошей партии — решила перенести драматургию турецких сериалов в сферу политики. 7 марта, 23:40 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Кемаль Кылычдароглу. Фото © Getty Images / Basin Foto Ajansi / LightRocket, © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

На всеобщих выборах за место под знойным турецким солнцем будут бороться действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган и Кемаль Кылычдароглу — единый кандидат от оппозиционного альянса "Стол шести", однако всё прошло не так гладко, как хотелось бы главе Хорошей партии Мераль Акшенер.

Она успела за четыре дня дважды изменить своё мнение относительно кандидата, чем несколько подорвала позиции оппонентов действующего президента. Мало того что Акшенер выступала против предложенного альянсом кандидата, она выдвинула в качестве представителя от оппозиции двух мэров — Стамбула и Анкары — Мансура Яваша и Экрема Имамоглу. По заявлению Акшенер, оба кандидата способны составить конкуренцию действующему президенту, в отличие от Кылычдароглу, ставшего символом нереализованных амбиций, постоянных поражений и деградации НРП.

Из-за мнимого единства турецкой оппозиции далеко не все верят в успех этой кампании. К тому же Кылычдароглу — лидер Республиканской народной партии — согласно опросам, не набирает должной поддержки избирателей, в отличие от мэров Анкары и Стамбула. Время идёт и пока что играет совсем не на пользу объединённой оппозиции, которая так и не подготовила план восстановления страны после землетрясений — не до того им было, выбирали кандидата. Зато инфляция, обесценившая некогда не только лиру, но и заслуги и авторитет Эрдогана, начинает снижаться и, по официальным данным, сегодня составляет 55%.

Выдвигались разные предположения относительно дальнейших действий Хорошей партии, особенно после слов о том, что шесть партий больше не отражают волю народа. Однако уже сегодня Акшенер проводит переговоры с Кылычдароглу, возвращает партию в оппозиционный стол, от которого некоторые уже поспешили отпилить шестую ножку, и озвучивает поддержку выбранному кандидату. Неплохая смена координат за четыре дня. Сюр? Это ещё мягко сказано.

Кемаль Кылычдароглу. Фото © Getty Images / Basin Foto Ajansi / LightRocket

И пока в Турции пытаются понять, что же это был за фокус и были ли эти перебежки спланированной политической интригой, обратим внимание на то, что: а) Акшенер лоббирует в стране проамериканские логики, а американцам совершенно невыгоден раскол оппозиции за два с лишним месяца до выборов; б) США предрекли (или спланировали?) "кровавую бойню" в Турции во время всеобщих выборов — с таким заголовком вышел Foreign Policy. Вполне может быть, что вся эта турецкая драма — лишь верхушка айсберга и курируется она чуточку извне.

Главе Хорошей партии удалось вмиг пошатнуть единство оппозиции в глазах избирателей. Страшно представить, какое "единство" будет в партии в случае победы на выборах. И как после подобных выходок, спрашивается, можно доверить страну альянсу, не способному выбрать своего представителя. К слову, оппозиция, в хвост и гриву критиковавшая правящую коалицию за национальную катастрофу, так и не представила план восстановления страны после землетрясений. А слов-то было.

Гипотетически в случае победы оппозиционного кандидата для России это ознаменовало бы отказ Анакары от сотрудничества с Москвой, полный поворот на Запад и присоединение Турции к антироссийским санкциям. Однако пока турецкая власть не спешит сдаваться и на фоне трагедии продолжает восстанавливать своё пошатнувшееся положение.

Авторы Владимир Аватков