Как западные СМИ подают атаку украинских неонацистов в Брянской области Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о реакции западных СМИ на диверсию в Брянской области. 47973 47973 ТАСС / Бобылев Сергей

3 марта россияне — те, кому как минимум за 30, — ощутили крайне мерзкое дежавю. И речь тут не только о самом рейде украинских террористов на российские деревни с попыткой расстрелять детей, вызвавшем в памяти страшные события Будённовска. Речь ещё и о реакции на этот рейд со стороны "просвещённой" и "демократической" западной прессы. Такое ощущение, что она взяла методички 20–30-летней давности в отношении тогдашних террористов и просто перенесла их на украинских.

Собственно, вся информационная кампания проходила вокруг двух тезисов. Тезисов, которые отчасти противоречили друг другу.

Первый заключался в том, что вся история не более чем операция "под ложным флагом". Театральная постановка российской власти для того, чтобы обвинить Украину в страшных грехах, радикализировать российское общество и/или получить повод для принятия каких-то жёстких решений в рамках СВО.

"CNN не может независимо проверить заявления России, а местные СМИ не публиковали никаких изображений предполагаемых инцидентов, каких-либо столкновений или предполагаемого рейда, о которых сообщали российские власти, — пишет CNN. — Официальные лица США и Украины в прошлом предупреждали, что Россия планировала организацию нападений "под ложным флагом" вдоль границы с Украиной в качестве предлога для военной эскалации".

Странное заявление, если учитывать, что никакого предлога для военной эскалации российской власти не нужно. Львиная доля российского населения требует этой эскалации каждый день, а все юридические основания для неё даёт сам Киев, обстреливая мирные кварталы Донецка. Поэтому у российской власти тут полностью развязаны руки и она вполне может пойти на эскалацию, если посчитает, что для этого есть политическая и военная необходимость.

"Аналитики из Института изучения войны заявили 28 февраля, что Россия, похоже, "наращивает свои информационные операции "под фальшивым флагом", чтобы отвлечь внимание от отсутствия ощутимых успехов на поле боя и замедлить предоставление западных танков и другой помощи", — фантазирует о целях якобы провокации России американский журнал Time.

Ещё более странное заявление, если учитывать, что "отсутствие ощутимых успехов на поле боя" выглядит как продвижение к Купянску, окружение символически важного для Киева города Артёмовска и, самое главное, перемалывание там колоссального количества украинских резервов. Что же касается замедления предоставления западных танков и помощи, то их замедляют сами западные страны. Европейцы, не желающие скрести по дну своих военных арсеналов (и уже не выдерживающие открытого хамства украинцев, из-за чего даже терпеливый Олаф Ливерная Колбаса Шольц вынужден был ставить их на место), а также американцы, где влиятельные представители обеих партий говорят о нецелесообразности увеличения помощи Киеву.

Правда, некоторые всё-таки защищаются, например стараются вкладывать слова о "ложном флаге" в уста лидеров киевского режима или дают их со ссылкой на украинскую позицию в целом.

Вторым тезисом является мысль о том, что вторжение действительно имело место, но осуществлено оно было не Украиной и тем более не террористами. Западные СМИ указывают, что ответственность за нападение взял на себя так называемый "Русский добровольческий корпус". Группа русских нацистов и власовцев, объединившаяся в военизированное формирование, не имеющее никакой поддержки в России, но, конечно же, так о ней западные СМИ не пишут.

"На Украине сообщения о перестрелках в Брянском и Курском регионах были быстро объяснены как "ложные флаги", запущенные Россией для дискредитации украинских вооружённых сил", — говорится на сайте The Guardian. И их страхи понятны: ведь если утверждать от себя, что русские сами себя обстреляли, то нужно как-то объяснять историю с мальчиком Федей, получившим ранение от этого обстрела. А значит, указывать, что либо ранения не было, либо в него стреляли русские солдаты — а и то и то будет опровергнуто различными материальными и свидетельскими данными, которые Россия в ближайшие дни обязательно опубликует.

Западные СМИ пытаются дать понять, что российская сторона распространяет фейки, пытаясь убедить в том, что на неё якобы кто-то там напал, в наш век высоких технологий и мобильных телефонов не предоставив ни одного фото- и видеодоказательства нападения. "В телеобращении г-н Путин сказал, не представив никаких доказательств, что группа открыла огонь по мирным жителям", — пишет The New York Times.

И действительно, основная доказательная база была предоставлена уже после публикации статьи (в частности, съёмки заминированной боевиками местности, расстрелянная машина мирных жителей), но были ещё два "но". Во-первых, с российской стороны уже были доказательства, в частности интервью жительницы села. Большего и не могло быть: в конце концов, в зону активных боевых действий съёмочные группы посылать нельзя. Во-вторых, коль западные СМИ нам не верят, доказательства были с украинской стороны: тамошние власовцы уже вовсю распространяли свои фотографии из временно захваченного ими села, на которых они позировали напротив фельдшерского пункта.

Так, Sky News называет РДК "группой российских солдат, воюющих на стороне Украины". В понимании Newsweek речь идёт о "группе россиян, защищающих Украину от российского вторжения". А The New York Times вообще назвала их "партизанами". Что же касается состава "партизан", то в лучшем случае западные СМИ упоминают , что там присутствуют "крайне правые активисты". То есть не нацисты, украшенные татуировками свастики, а "крайне правые активисты".

Да, западные СМИ иногда используют слово "террорист", но лишь в кавычках или когда цитируют российских чиновников. И, естественно, рассматривают их деятельность не как проявление терроризма, а чуть ли не как законные акции. "Ранее Путин называл терроризмом инциденты, которые, казалось, были ответом на российское вторжение, в том числе взрыв в октябре на Крымском мосту, который соединяет Россию с незаконно аннексированным Крымским полуостровом", — пишет The Washington Post.

То есть налицо полное соответствие методичек времён чеченской войны. Что же, Россия в ответ достаёт и свои методички, в частности те, где чётко написано, как нужно бороться с такой пропагандой. Нет особого смысла возражать ей, перебивать её, аргументированно спорить с её носителями. Конечно, можно это делать, но эффекта особого не будет. Он появится лишь тогда, когда эти самые "партизаны" будут физически ликвидированы вместе с теми, кто отдавал приказ об их "партизанских" действиях. "Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту — в аэропорту. Вы уж извините, в туалете поймаем, так мы их и в сортире замочим, в конце концов. Всё, вопрос закрыт окончательно", — обозначал в те неспокойные времена метод борьбы президент Владимир Путин.

Авторы Геворг Мирзаян