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12 марта, 17:58

Захарова разнесла "грандиозное враньё" Украины о переговорах

Захарова назвала "грандиозным враньём" слова Кулебы об отказе России от переговоров

<p>Мария Захарова. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Мария Захарова. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Недавнее заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы об отсутствии у Москвы стремления к переговорам с Киевом является "грандиозным враньём", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Грандиозное враньё, учитывая, что именно представляемый им режим на законодательном уровне запретил вести эти самые переговоры с Россией", написала она в телеграм-канале.

Дипломат отреагировала и на слова министра о том, что победа России в конфликте на Украине будет означать "конец Европы". Так, "в нынешнем виде" Европа прекратила своё существование в момент допуска США к управлению её политическими институтами и окончательного подчинения НАТО.

Захарова разоблачила обман с исполнением украинской и российской частей зерновой сделки

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Ранее Мария Захарова отреагировала на возможность переименования России в "Московию" на Украине. Данный случай, по её словам, в очередной раз доказывает попытки создания из Незалежной "анти-России".

Матвей Константинов
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