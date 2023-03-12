Захарова разнесла "грандиозное враньё" Украины о переговорах

Недавнее заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы об отсутствии у Москвы стремления к переговорам с Киевом является "грандиозным враньём", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Грандиозное враньё, учитывая, что именно представляемый им режим на законодательном уровне запретил вести эти самые переговоры с Россией", — написала она в телеграм-канале.

Дипломат отреагировала и на слова министра о том, что победа России в конфликте на Украине будет означать "конец Европы". Так, "в нынешнем виде" Европа прекратила своё существование в момент допуска США к управлению её политическими институтами и окончательного подчинения НАТО.