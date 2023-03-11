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11 марта, 07:09

Захарова сделала важный вывод из приказа Зеленского о переименовании России в Московию

Захарова: Идея о переименовании РФ в Московию доказывает попытки создания "анти-России"

Киевские власти намерены создать из Украины "анти-Россию", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её мнению, об этом говорит поручение украинского лидера Владимира Зеленского премьер-министру страны Денису Шмыгалю "тщательно проработать" вопрос о возможности переименования России в Московию.

"Бункерный каждый день доказывает нашу правоту. Вот ещё одно свидетельство попытки создания из Украины "анти-России", — написала она в телеграм-канале.

Напомним, ранее украинский президент Владимир Зеленский ответил на петицию о переименовании России в Московию и поручил премьеру страны Денису Шмыгалю "тщательно проработать" этот вопрос. Петиция о переименовании РФ в Московию набрала необходимые 25 тысяч голосов в феврале. Она появилась на сайте главы государства в ноябре 2022 года.

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ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Оксана Попова
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