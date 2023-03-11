Захарова сделала важный вывод из приказа Зеленского о переименовании России в Московию

Киевские власти намерены создать из Украины "анти-Россию", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её мнению, об этом говорит поручение украинского лидера Владимира Зеленского премьер-министру страны Денису Шмыгалю "тщательно проработать" вопрос о возможности переименования России в Московию.

"Бункерный каждый день доказывает нашу правоту. Вот ещё одно свидетельство попытки создания из Украины "анти-России", — написала она в телеграм-канале.